Policijai sulaikius iš teismo pabėgusį vyrą, Martynas Katelynas žada „išsamų“ pareigūnų vertinimą

„Šito nenurašysime kaip eilinio incidento. Bus išsamus vertinimas – nuo konvojavimo iki paieškos organizavimo ir vadovybės sprendimų. Noriu aiškiai žinoti, kas nesuveikė ir kodėl“, – savo „Facebook“ paskyroje pranešė ministras.
Taip jis kalbėjo po to, kai antradienį apie 16 val. iš Vilniaus miesto apylinkės teismo rūmų kiemo pabėgo į posėdį atvežtas vagyste kaltinamas jaunas vyras.
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis BNS nurodė, kad bėglys buvo sulaikytas „apie 21 val. Vilniuje, Debesijos gatvėje“, sulaikomas pareigūnams jis nesipriešino.
M. Katelyno duomenimis, asmuo iš Maroko į Lietuvą atvyko studijuoti, bet birželį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi. Ministras sveikino vyro sulaikymą, tačiau kritikavo pareigūnus dėl pabėgimo.
„Jis pabėgo ne miške. Jis pabėgo iš teismo Vilniuje, vidury miesto. Nuo tos akimirkos kiekviena minutė reiškė realią riziką aplinkiniams“, – teigė M. Katelynas.
„Klausimas ne tik, kaip žmogus sugebėjo pabėgti. Kaip sistema leido tam nutikti? Ar buvo laikomasi konvojavimo procedūrų? Ar tinkamai ir laiku suveikė paieškos algoritmai? Ar savo darbą padarė visa vadovavimo grandinė?“ – socialiniame tinkle rašė ministras.
Bėglio vardo ir pavardės, taip pat požymių pareigūnai nebuvo pateikę, bet viešino asmens nuotrauką.
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