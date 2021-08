Policijos akiratyje – protestas prie Seimo: pradėtos dvi teisenos, gresia tūkstantinės baudos

Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu atliekamas tyrimas dėl riaušių organizavimo. Įtarimai dėl riaušių sukėlimo ir dalyvavimo jose pateikti 26 asmenims. Vilniaus miesto apylinkės teismas praėjusią savaitę leido devynis įtariamuosius suimti.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Bražėnas portalo kauno.diena.lt žurnalistus informavo, kad šiuo metu trečiajame policijos komisariate yra pradėtos dar dvi teisenos.

Viena iš teisenų pradėta dėl veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai.

„Šis nusižengimas užtraukia baudą asmenims nuo 500 iki 1500 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1500 iki 6000 eurų“, – teigė policijos atstovas.

Taip pat pareigūnai atlieka tyrimą dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo.

„Pareigūnai šiuo metu renka medžiagą, nustatytus asmenis kviečiasi, apklausinėja. Vyksta tyrimai. Buvo ten ir renginio reikalavimų nesilaikymas, atstumo nuo Seimo nesilaikymas. Buvo daugiau pažeidimų padaryta. Pareigūnai dabar nagrinėja vaizdinę medžiagą, žiūri, kas atsakingi asmenys, kas organizatoriai, nes jie už tą renginį buvo atsakingi“, – teigė policijos atstovas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento atstovė Justina Petravičienė portalo žurnalistams teigė, kad po šio protesto COVID-19 protrūkių nefiksuota.

„Kad aplinkybės būtų susietos ir žmonės būtų nurodę, jog užsikrėtė ar lankėsi (proteste, – aut. past.), tokių atvejų mes neturėjome. Na, nebent žmonės neįvardijo. Mes šito negalime atmesti, nes to niekaip negalime patikrinti“, – kalbėjo pašnekovė.

Todėl, pasak J. Petravičienės, administracinė teisena dėl grėsmės išplisti užkrečiamosioms ligoms greičiausiai nėra siejama su konkrečiais COVID-19 atvejais.

„Čia kalba eina ir apie paties mitingo organizavimą. Jeigu yra organizuojami (renginiai, – aut. past.) pagal Susirinkimų įstatymą tai tam tikri dalykai reglamentuojami (...) Tokių atvejų, kad žmonės būtų dalyvavę, žinodami, kad serga, mes nebuvome nustatę“, – situaciją komentavo NVSC atstovė.

Kaip portale kauno.diena.lt rašyta praėjusią savaitę, apie 5 tūkst. žmonių rugpjūčio 10 dieną buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.

Per riaušes prie Seimo sužeista aštuoniolika pareigūnų: dvylika policininkų ir šeši Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Be to, suniokotos aštuonios transporto priemonės.