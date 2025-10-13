 Policijos komisariate – muštynės: į atlapus vienas kitam kibo du pareigūnai

2025-10-13 11:46
BNS inf.

Vilniaus vyriausiajame policijos komisariate susimušė du Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos tyrėjai.

Policijos komisariate – muštynės: į atlapus vienas kitam kibo du pareigūnai / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Incidentas kilo praėjusią savaitę. Dėl ko įvyko pareigūnų muštynės, policija neatskleidžia. Tarnybiniai ginklai nebuvo panaudoti.

„Praėjusią savaitę tarp dviejų pareigūnų buvo kilusi asmeninio pobūdžio konfliktinė situacija, kuri šiuo metu yra išspręsta“, – BNS pirmadienį sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.

Jos teigimu, per konfliktą sužalojimų nepatirta, nė viena iš pusių pareiškimo policijai neparašė.

„Atsižvelgiant į situacijos asmeninį pobūdį, jos aplinkybių nekomentuojame“, – teigė J. Samorokovskaja.

