2025-08-26 11:06
BNS inf.

Policininko vairuojamas tarnybinis automobilis Vilniuje pateko į eismo įvykį, antradienį pranešė policija.

Policijos pareigūnas sostinėje sukėlė avariją / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Pasak policijos pareigūnų, avarija įvyko Žemaitės–Kedrų gatvių sankryžoje, kai tarnybinis „Peugeot Expert“, vairuojamas 1987 metais gimusio tarnyboje buvusio policijos pareigūno, sukdamas į kairę nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio ir su juo susidūrė.

Minimą automobilį vairavo 1954 metais gimusi moteris, ji buvo sužeista ir, suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.

