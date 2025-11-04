 Prie Seimo susidūrė penki automobiliai, vienas – apvirto

Prie Seimo susidūrė penki automobiliai, vienas – apvirto

2025-11-04 02:54 klaipeda.diena.lt inf.

Pirmadienio vakarą Vilniuje, prie Seimo, įvyko avarija, rašo delfi.lt.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų