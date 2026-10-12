Prieš mitingą dėl migracijos protestuotojus aplankė policija

Naujienų portalas lrt.lt pirmadienį skelbia, kad keli praėjusios savaitės protesto „Prieš rasizmą“ organizatoriai protesto išvakarėse sulaukė policijos pareigūnų vizitų. Jie įtaria, kad buvo sekami. Policijos dėmesys juos išgąsdino, tačiau jie sako nežinantys, kodėl jo sulaukė. Policija savo ruožtu teigia turėjusi informacijos apie asmenis, kurie gali kelti provokacijų.
Vienas iš tokio vizito sulaukusių asmenų yra Emilis Starodubovas, Gegužės 1-osios profesinės sąjungos pirmininkas.
Pasak jo, protesto išvakarėse, penktadienį, apie 22 val., jis sulaukė stipraus beldimo į duris namuose Kaune. Atidarius duris, policijos pareigūnai parodė dokumentą pavadinimu „Oficialus įspėjimas dėl neleistino priešingo visuomenės ar jos narių interesams elgesio“. Jo buvo paprašyta pasirašyti.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atkreipė dėmesį, kad įspėjimas, kurį gavo protestuotojai, yra paremtas Policijos įstatymu, kuriame numatoma prevencinė veikla.
Policija akcentuoja, kad prieš renginius pareigūnai renka ir gauna informaciją iš įvairių šaltinių – kitų institucijų, viešosios erdvės, socialinių tinklų, taip pat žvalgybinę informaciją, taip siekiama išvengti incidentų.
„Ir šį kartą policija turėjo informacijos apie asmenis, kurie galėjo kelti provokacijas renginio metu, todėl su jais buvo susisiekta ir jie įspėti (...). Įspėjimai buvo prevencinio pobūdžio – jais siekta užkirsti kelią galimoms provokacijoms ir incidentams renginio metu. Jie nereiškė draudimo dalyvauti renginyje“, – teigiama lrt.lt gautame komentare.
E. Starodubovas akcentavo, kad protesto organizatoriai patys sukūrė saugumo taisykles, ragino laikytis saugaus atstumo nuo kitų protesto dalyvių ir stebėtojų.
ELTA primena, kad spalio 3 d., šeštadienio vidurdienį, Vilniaus centre, Gedimino prospekte, vienas šalia kito vyko du mitingai, į kuriuos susirinkę iš viso buvo susirinkę apie 1 tūkst. žmonių, pasisakė dėl skirtingos imigracijos politikos.
Proteste už viešosios tvarkos pažeidimą, vartotą necenzūrinę leksiką, sulaikytas vyras, jam gresia administracinė atsakomybė.
Taip pat sulaikyta dar viena moteris, kuri smogė kitai protestuotojai, už tai jai gresia baudžiamoji atsakomybė, tuo metu nukentėjusioji buvo nuvežta į ligoninę.
Anksčiau generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sakė, kad į protestą papildomai sutraukta apie 240 pareigūnų, kas įprasta didesnės rizikos renginiuose, taip pat dalyvavo ugniagesių komanda tam atvejui, jeigu būtų atsinešta Molotovo kokteilių.
Protestuojančios jėgos Gedimino prospekte buvo atitvertos specialiais atitvarais.
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