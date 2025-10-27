Prieš trylika metų Vilniuje mįslingai dingo moteris: istorijoje – naujas pėdsakas?

K. Zaremba buvo giliai religinga moteris, aktyviai dalyvavusi Belchatuvo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos gyvenime. Senolę siejo ypatingas ryšys su jaunu vikaru kunigu Piotru Kotu, su kuriuo ji elgėsi beveik kaip su sūnumi, pažymėjo onet.pl.
Kai 2012 m. pasitaikė proga leistis į piligriminę kelionę, K. Zaremba labai apsidžiaugė. Kaip prisiminė jos dukra, „ji svajojo ten nuvykti“. Kelionę organizavo kunigas P. Kotas.
Deja, bet išvyka virto košmaru.
2012 m. rugsėjo 28 d. 55 piligrimų grupė iš Belchatovo išvyko link Lietuvos.
Kitą dieną piligrimai pasiekė Vilnių. Aušros Vartų Dievo Motinos koplyčia buvo pagrindinė piligriminės kelionės vieta. K. Zaremba sėdėjo gale ir iš pradžių aktyviai dalyvavo pamaldose. Staiga, netarusi nė žodžio, ji išėjo iš koplyčios.
Apie 14 val. piligrimai turėjo susirinkti nurodytoje vietoje, bet K. Zaremba nepasirodė.
Kai kurie liudininkai tvirtino, kad moteris išėjo ieškoti tualeto. Kiti sakė, kad ji norėjo nusipirkti pašto ženklų.
Piligriminės kelionės organizatoriai, kunigas P. Kotas ir gidas, nesiėmė jokių veiksmų, teigiama onet.pl rašinyje. Jie nusprendė tęsti ekskursiją su likusia grupe, tikėdamiesi, kad pagyvenusi moteris grįš pati.
Tik kitą dieną, rugsėjo 30 d., K. Zarembos šeima buvo informuota apie jos dingimą. Buvo pradėta paieška.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo moterį degalinėje, esančioje už 6 kilometrų nuo koplyčios, apie 3 val. nakties. Kitame kadre ji buvo matyti netoli daugiabučio – atrodė dezorientuota ir sušalusi. Paskutinis kadras – iš netoliese esančios automobilių stovėjimo aikštelės.
Naujas pėdsakas?
„Facebook“ profilyje „Zaginieni temu laty“ pasirodė naujos informacijos, kuri gali padėti išaiškinti šį dingimą.
„2022 m. rugsėjį Vilniuje, netoli Aušros vartų, sėdėjo ir pinigus rinko žemo ūgio pagyvenusi moteris. Pranešime teigiama, kad ji kalbėjo gryna lenkų kalba, be rytietiško akcento“, – teigiama įraše.
Nors neaišku, ar tai buvo K. Zaremba, fizinis panašumas ir incidento vieta – reikšminga užuomina. Organizacija prašė visų, mačiusių moterį, susisiekti su jais.
Šiandien K. Zarembai būtų sukakę 92 metai.
