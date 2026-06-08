Prokuratūra: Olegui Šurajevui pareikšti įtarimai dėl disponavimo narkotikais

„Atsakydami į jūsų paklausimą informuojame, kad ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (pagal Baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d.) yra tęsiamas, renkami tyrimui reikšmingi duomenys. Įtarimai šiame tyrime yra pareikšti jūsų paklausime minimam asmeniui, jam skirtos su laisvės atėmimu nesusijusios kardomosios priemonės“, – Eltai teigė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Prokuratūra neatskleidžia, kada rengiamasi perduoti bylą teismui.
ELTA primena, kad O. Šurajevas sostinės policijai įkliuvo dar balandžio pabaigoje.
Policija skelbė, kad buvo gautas pranešimas, jog „Vilnius Comedy Club“ jaunuoliai galimai turi narkotinių medžiagų. Atvykę pareigūnai pas 1988 m. gimusį vyrą, tai yra O. Šurajevą, rado galimai narkotinių medžiagų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)