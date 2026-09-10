Ramanauskas apie kaltinimus Orlauskui: šokiruoja, kodėl taip reikėjo meluoti iš šmeižti

Į teismo posėdį ketvirtadienį atvyko visi proceso dalyviai.
Prokuroras Renaldas Budrys teisme pagarsino kaltinamąjį aktą. Jis nurodė, kad A. Orlauskui kaltinimai šmeižimu pateikti dėl 2024 m. lapkritį internetinėje laidoje „OpTV“ paskelbtos informacijos apie A. Ramanauską.
Kaip nurodė R. Budrys, minėtoje laidoje A. Orlauskas pasakojo apie tai, kodėl esą A. Ramanauskas buvo atleistas iš Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT). Pasak prokuroro, kaltinamasis paskleidė apie nukentėjusįjį tikrovės neatitinkančią informaciją, nurodydamas, kad A. Ramanauskas esą iš LRT buvo atleistas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu.
„A. Orlauskas tyčia paskleidė informaciją apie A. Ramanauską, nurodydamas, kad A. Ramanauskas turi priklausomybių, kad A. Ramanausko priklausomybės dažnėjo, ko rezultate buvo trikdomas kolegų darbas, nes atvažiuoja pilietis „ne formoje“. (...) Tokiu būdu A. Orlauskas paskleidė apie A. Ramanauską tikrovės neatitinkančią informaciją“, – dėstė R. Budrys.
Kaip nurodė prokuroras, A. Orlauskas „OpTV“ laidoje kalbėjo apie tai, kad A. Ramanauskas esą vėluodavo į LRT laidos „Dviračio žinios“ filmavimus, neišmokdavo tekstų, numatytų pagal scenarijus, ir dėl to esą visai kūrybinei komandai tekdavo dirbti viršvalandžius. Tokiu būdu, pasak R. Budrio, A. Orlauskas apšmeižė A. Ramanauską.
Kaltinamasis A. Orlauskas teisme teigė nepripažįstantis savo kaltės. Jis sakė parodymus duosiantis po to, kai teisme bus apklausti kiti proceso dalyviai.
A. Ramanauskas tvirtina alkoholį vartojantis saikingai
Nukentėjusiuoju byloje pripažintas A. Ramanauskas teisme teigė, kad sužinojęs A. Orlausko paskleistus teiginius laidoje „OpTV“ minėtą laidą pažiūrėjo ir nusprendęs, jog komiko pareiškimai yra šmeižikiški, kreipėsi į teisėsaugą.
A. Ramanauskas tvirtino neprisimenantis atvejų, kai jis būtų neišmokęs tekstų TV laidoms.
„Jeigu aš ir nemokėjau teksto filmavimo metu, tai nebuvo sisteminis reiškinys. Bet aš tokių dalykų neatsimenu“, – dėstė nukentėjusysis.
Jeigu aš ir nemokėjau teksto filmavimo metu, tai nebuvo sisteminis reiškinys. Bet aš tokių dalykų neatsimenu.
Jis, paklaustas apie priklausomybes, teigė su tokiomis problemomis niekada nesusidūręs.
„Neturėjau ir neturiu jokių priklausomybių“, – sakė A. Ramanauskas.
Vyras neslėpė, kad A. Orlausko paskleisti teiginiai apie jį labai nustebino.
„Mes gražiai bendraudavome, tai man yra labai keista. Mes su Artūru esame pažįstami nuo 1996 metų. (...) Nenorėčiau spekuliuoti, kodėl jis taip padarė. Man tai yra šokiruojantis dalykas, kodėl taip reikėjo meluoti ir šmeižti“, – tvirtino A. Ramanauskas.
TV ir radijo laidų vedėjas, atsakinėdamas į prokuroro klausimus, sakė, kad jis alkoholį vartoja saikingai.
„Labai saikingas (santykis su alkoholiu – ELTA). Aš kartais vartoju alkoholį. Bet darbas ir alkoholis man yra tabu“, – akcentavo A. Ramanauskas.
Nukentėjusysis pažymėjo, kad iš LRT jis nebuvo atleistas. A. Ramanauskas pažymėjo, jog šiuo atveju nutrūko jo darbo santykiai su bendrove „Gradientas“.
Kitas teismo posėdis byloje planuojamas rugsėjo 24 d. Jame bus pradedamos liudytojų apklausos.
Tarp numatytų apklausti liudytojų byloje – LRT generalinė direktorė Monika Garbiačiauskaitė-Budrienė, laidų ir renginių vedėjas Rimantas Šapauskas, parlamentarė, buvusi premjerė Ingrida Šimonytė.
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