Rasinės neapykantos byloje liudijanti mergina: galvojau, kad ji nori mus nužudyti

Posėdžio pradžioje buvo pranešta, kad išvakarėse teismas gavo anoniminius laiškus apie kaltinamosios įrašus socialiniuose tinkluose.
Anoniminį laišką gavo ir prokuroras Edvinas Navickas. Laiške rašoma, kad K. L. Menns internete platina bylos medžiagą, rašo apie kaltinimą palaikantį prokurorą ir teisėją Ievą Narbutaitę.
„Anoniminių dokumentų teismas nepriiminės“, – nusprendė teisėja I. Narbutaitė.
Vėliau posėdžio metu nukentėjusioji slidinėjimo centro „Liepkalnis“ darbuotoja Danielė Akulavičiūtė atsakinėjo į kaltinamosios klausimus.
K. L. Menns klausė nukentėjusiosios, ar ji ją tikrai pavadino „balta kale“. D. Akulavičiūtė atsakė tiksliai neprisimenanti įžeidinėjimų, žodžių junginių, nes incidento metu ją buvo ištikusi panikos ataka.
„Jie buvo rasistinio pobūdžio“, – įžeidinėjimus apibūdino nukentėjusioji.
Pradėjus lyginti byloje esančius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis, paaiškėjo, kad byloje užfiksuota, jog kaltinamoji nukentėjusiąją anglų kalba plūdo dar bjauriau. Paaiškėjo, kad į lietuvių kalbą verčiant kaltinamosios žodžius, jie buvo sušvelninti.
„Čia dar gražiai išversta“, – konstatavo teisėja I. Narbutaitė.
Daug kaltinamosios klausimų teisėja pašalino kaip besikartojančius arba nesusijusius su byla. Pavyzdžiui, K. L. Menns norėjo sužinoti, ar D. Akulavičiūtė slidinėja.
Baigus nukentėjusiosios apklausą, parodymus davė liudytoja Regina Gasparovič, dirbanti slidinėjimo centre „Liepkalnis“.
Ji papasakojo, kad incidentas kilo po to, kai bilietus pirkusi K. L. Menns įtūžo dėl kainos, nors prieš sumokant jai kelis kartus buvo priminta, kad perkant internetu bilietai būtų pigesni. Ji reikalavo grąžinti pinigus, tačiau R. Gasparovič pati negalėjo to padaryti, nes buvo mokėta ne grynaisiais, o kortele.
Užsienietė ėmė rėkti, iškeikė kasininkes, išvadino jas „tingiomis, karališkomis, baltomis kalėmis“.
„Tuo momentu galvojau, kad ji nori mus nužudyti“, – liudytoja pasakojo apie kaltinamosios bandymą įsiveržti į tarnybines patalpas.
„Mergaitės, laikykitės“, – kasininkėms sakė įvykio vietoje buvę slidinėjimo centro lankytojai.
K. L. Menns nusiramino tik atvykus policijai.
Prokuroras E. Navickas liudytojos klausė, kaip ji vertina K. L. Menns pareiškimą internete, kad „baltaodžiai žmonės puikiai žino, kaip suvaidinti auką ir pakenkti juodaodžiams žmonėms“.
„Man buvo skaudu tai girdėti“, – atsakė liudytoja R. Gasparovič.
Kitas teismo posėdis suplanuotas spalio 30 dieną.
Kaip rašė BNS, ši byla teismui buvo perduota dar vasario mėnesį, bet 46 metų kaltinamoji vilkino nagrinėjimo pradžią – vis atsisakinėjo advokatų ir norėjo juos pakeisti, teikė įvairius prašymus, pavyzdžiui, nušalinti prokurorą E. Navicką, rengti uždarus posėdžius.
Birželį byla pagaliau buvo pradėta nagrinėti.
Bylos duomenimis, K. L. Menns praėjusių metų vasarį atvyko į slidinėjimo centrą „Liepkalnis“. Prie šio centro kasų kilus konfliktui dėl slidinėjimo bilietų kainos ir pinigų grąžinimo, užsienietė elgėsi agresyviai: kaltinamoji veržėsi į tarnybines patalpas, šaukė ant darbuotojų, nereagavo į jų prašymus nurimti, piktybiškai tyčiojosi, šaipėsi bei demonstratyviai ciniškai savo žodžiais žemino slidinėjimo centro darbuotojas, kurstė neapykantą dėl jų odos spalvos, lyties ir rasės.
Tuo metu centre buvo daug lankytojų, tarp jų – ir nepilnamečių, tad, pareigūnų teigimu, tokiu įžūliu elgesiu užsienietė demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.
„Kaltinamoji elgėsi agresyviai, matant centro darbuotojams, centro lankytojams, tarp kurių buvo ir vaikų, šaukė ant darbuotojų, liepė grąžinti pinigus, į darbuotojų prašymus nurimti nereagavo. Ji savo rankomis stūmė kasos langelį, su langeliu atstūmė centro darbuotoją, pribėgusi prie kasos durų, kurias laikė darbuotoja, jėga išplėšė jas, brovėsi, bandė patekti į tarnybines patalpas, kūnu stumdė darbuotojus, šaukė, prašė grąžinti pinigus“, – rašoma kaltinamajame akte.
Kaltinamajame akte minimos tokios K. L. Menns frazės kaip „pažiūrėkite į baltosios moters ašaras, ji yra karališkoji kalė“.
Tos pačios dienos vakarą kaltinamoji viešai socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo slidinėjimo centre nufilmuotais įrašais, vaizdais bei tekstais, kuriais, įtariama, ji tyčiojosi, niekino ir kurstė neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausančius asmenis dėl jų odos spalvos, lyties ir rasės.
„Kai susiduriate su baltųjų moterų ašaromis, to netoleruokite, šaipykitės“, – socialiniame tinkle rašė kaltinamoji.
K. L. Menns savo kaltės nepripažįsta.
(be temos)