Rusiškai kalbančių „pareigūnų“ pasakomis patikėję tautiečiai prarado tūkstančius eurų

Anot Policijos departamento pranešimo, antradienį į pareigūnus kreipėsi 1967 metais gimęs vyras ir teigė, kad lapkričio 10 dieną būnant namuose jam paskambino nepažįstami asmenys.
Rusiškai kalbėję skambintojai prisistatė telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 11,8 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną į policiją kreipėsi ir 1962 metais gimusi moteris. Ji tvirtino lapkričio 26 dieną taip pat sulaukusi rusiškai kalbančio asmens skambučio. Vyras prisistatė policijos pareigūnu ir apgaule išviliojo 13,4 tūkst. eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai