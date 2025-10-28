 Šalčininkų rajono tarybos narys teisiamas dėl galimo smurto prieš sutuoktinę

2025-10-28 12:14
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Šalčininkų rajono tarybos narys Jaroslavas Voitechovičius bus teisiamas dėl galimo smurto prieš sutuoktinę, skelbia portalas „Delfi“.

Šalčininkų rajono tarybos narys teisiamas dėl galimo smurto prieš sutuoktinę / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip pranešė portalas, baudžiamoji byla bus nagrinėjama uždaruose Vilniaus regiono apylinkės teismo posėdžiuose. Antradienį vykstančiame posėdyje bus apklausta nukentėjusioji ir liudytojai.

Su J. Voitechovičiumi „Delfi“ susisiekti nepavyko, jis telefonu neatsiliepė.

Bylos duomenimis, rugsėjo 22 d., 22.32 val., buvo gautas pranešimas, kad J. Voitechovičius (gimęs 1980 m.) smurtavo prieš moterį (gimusią 1984 m.), sukėlė jai fizinį skausmą ir grasino.

Teisiamasis yra Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narys, dirbantis šios partijos valdyboje.

Psichologinė pagalba ir emocinė parama
Organizacija Kontaktai
Pagalbos moterims linija

Telefonu 8 800 66366 (visą parą)

El. paštu [email protected]
Jaunimo linija

Telefonu (visą parą) 8 800 28888.

Pokalbiai internetu

Pagalba el. paštu
Vilties linija

Telefonu (visą parą) 116 123

El. paštu [email protected] 
Tėvų linija Telefonu darbo dienomis (nuo 17.00 iki 21.00) 8 800 90012
Bendrakeleiviai

El. paštu [email protected]

Telefonu 8 617 53501
Vaikų linija Telefonu (nuo 11.00 iki 21.00) 116 111
Specializuotų pagalbos centrų (SPC) sąrašas
Savivaldybė Organizacija Kontaktai
Akmenės raj. Moterų veiklos informacijos centras

8 652 24 232

[email protected]
Alytaus m. ir raj. Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45 287

[email protected]
Anykščių raj. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

8 615 45 464

[email protected]
Birštono raj. Moterų teisių asociacija

8 603 89 833

[email protected]
Biržų raj. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86 866

[email protected]
Druskininkų raj. Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45 287

[email protected]
Elektrėnų raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Ignalinos raj. Visagino šeimos krizių centras

8 699 20 069

8 686 60 657

[email protected]
Jonavos raj. Moters pagalba moteriai

8 618 40 044

[email protected]
Joniškio raj. Moterų veiklos informacijos centras

8 652 24 232

[email protected]
Jurbarko raj. Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras

(8 446) 61 565

8 616 55877

[email protected]
Kaišiadorių raj. Moterų teisių asociacija

8 603 89 833

[email protected]
Kalvarijos raj. Marijampolės apskrities moterų veiklos centras

(8 343) 59 525

8 633 55 007

[email protected]
Kauno m. Kauno apskrities moterų krizių centras

8 679 31 930

[email protected]
Kauno raj. Moterų teisių asociacija

8 603 89 833

[email protected]
Kazlų Rūdos raj. Marijampolės apskrities moterų veiklos centras

(8 343) 59 525

8 633 55 007

[email protected]
Kelmės raj. Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras

(8 446) 61 565

8 616 55877

[email protected]
Kėdainių raj. Moters pagalba moteriai

8 618 40 044

[email protected]
Klaipėdos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

(8 46) 350 099

8 650 60 094

[email protected]
Klaipėdos raj. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

(8 445) 78 024

8 605 82 331

[email protected]
Kretingos raj. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

(8 445) 78 024

8 605 82 331

[email protected]
Kupiškio raj. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86 866

[email protected]
Lazdijų raj. Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45 287

[email protected]
Marijampolės raj. Marijampolės apskrities moterų veiklos centras

(8 343) 59 525

8 633 55 007

[email protected]
Mažeikių raj. Telšių krizių centras

(8 444) 74 282

8 609 02 636

8 682 29 459

[email protected]
Molėtų raj. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

8 615 45 464

[email protected]
Neringos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

(8 46) 350 099

8 650 60 094

[email protected]
Pagėgių raj. Koordinacinis centras „Gilė“

8 610 10 715

[email protected]
Pakruojo raj. Moterų veiklos informacijos centras

8 652 24 232

[email protected]
Palangos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

(8 46) 350 099

8 650 60 094

[email protected]
Panevėžio m. ir raj. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86 866

[email protected]
Pasvalio raj. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86 866

[email protected]
Plungės raj. Telšių krizių centras

(8 444) 74 282

8 609 02 636

8 682 29 459

[email protected]
Prienų raj. Moterų teisių asociacija

8 603 89 833

[email protected]
Radviliškio raj. Moterų veiklos informacijos centras

8 652 24 232

[email protected]
Raseinių raj. Raseinių krizių centras

8 657 87 475

[email protected]
Rietavo raj. Telšių krizių centras

(8 444) 74 282

8 609 02 636

8 682 29 459

[email protected]
Rokiškio raj. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86 866

[email protected]
Skuodo raj. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

(8 445) 78 024

8 605 82 331

[email protected]
Šakių raj. Marijampolės apskrities moterų veiklos centras

(8 343) 59 525

8 633 55 007

[email protected]
Šalčininkų raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Šiaulių m. ir raj. Moterų veiklos informacijos centras

8 652 24 232

[email protected]
Šilalės raj. Koordinacinis centras „Gilė“

8 610 10 715

[email protected]
Šilutės raj. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

(8 445) 78 024

8 605 82 331

[email protected]
Širvintų raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Švenčionių raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Tauragės raj. Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras

(8 446) 61 565

8 616 55877

[email protected]
Telšių raj. Telšių krizių centras

(8 444) 74 282

8 609 02 636

8 682 29 459

[email protected]
Trakų raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Ukmergės raj. Moters pagalba moteriai

8 618 40 044

[email protected]
Utenos raj Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

8 615 45 464

[email protected]
Vilkaviškio raj. Marijampolės apskrities moterų veiklos centras

(8 343) 59 525

8 633 55 007

[email protected]
Vilniaus m. Vilniaus moterų namai

(85) 2616380;

(85) 2696391;

(85) 2465555

[email protected]
Vilniaus m. ir raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Visagino raj. Visagino šeimos krizių centras

8 699 20 069

8 686 60 657

[email protected]
Varėnos raj. Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45 287

[email protected]
Zarasų raj. Visagino šeimos krizių centras

8 699 20 069

8 686 60 657

[email protected]
