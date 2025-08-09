Šalia Vilniaus susidūrė automobilis ir motociklas, jo vairuotojui prireikė medikų pagalbos

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, automobilis „Toyota C-HR“ ir motociklas susidūrė Abiejų Tautų Respublikos ir Lentvario gatvių sankryžoje. Pranešimas apie avariją buvo gautas 17 val., į įvykio vietą nusiųsti policijos pareigūnai, greitosios pagalbos medikai ir ugniagesiai.
Kaip praneša „Delfi“, automobilį vairavusi moteris iš pradžių teigė negalinti atidaryti durų, tačiau atvykus tarnyboms, gelbėtojų pagalbos vairuotojai neprireikė, jai pavyko pačiai išlipti iš automobilio.
Tuo metu nukentėjęs motociklininkas gulėjo ant žemės, jį medikai užkėlė ant neštuvų ir nugabeno į ligoninę.
Policija aiškinasi avarijos aplinkybes.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai