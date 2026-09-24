Seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas Švedavičius: aš nekomentuosiu

„Ne, aš nekomentuosiu“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė dvasininkas ir veidu atsistojęs prie sienos tylėjo.
Posėdis baigėsi maždaug po pusvalandžio, dėl, kaip teigė kaltinamojo gynėjas Arūnas Kazlauskas, procesinių dalykų.
Nusikaltimais kaltinamam kunigui byloje atstovauja du gynėjai – valstybės skirtas advokatas Eugenijus Šuliokas ir paties kaltinamojo samdytas A. Kazlauskas.
„Dar per ankstyva ta stadija, kad komentuotume apie procesą, kuris dar tik šiandien prasidės. (...) Kiek esu kalbėjęs su ginamuoju, jis gailisi, labai gailisi“, – žurnalistams sakė pastarasis.
Į žiniasklaidos klausimus dvasininkui prieš teismo posėdį atsakinėjo tik advokatas A. Kazlauskas, raginęs leisti kaltinamajam susikaupti.
„Skubate iš ginamojo informaciją gauti. (...) Gi aiškiai pasakė, kad šiandien nekomentuos. (...) Yra pirmasis posėdis, procesas nepasibaigęs, kas pas mus nustato, kas yra kaltas? Tik teismas“, – pabrėžė advokatas.
Savo ruožtu E. Šuliokas žurnalistams tvirtino, kad kaltinamojo pozicija visuomenei jau žinoma – jis prisipažįsta ir, anot gynėjo, gailisi. T. Švedavičiaus nusikaltimų gynėjas nekomentavo, tačiau tikino, jog gailestis sušvelnina aplinkybes.
„Sudėtinga (ginti tokioje byloje – BNS), bet mūsų tokia pareiga. (...) (Kaltinamasis pasirengęs – BNS) atlyginti žalą“, – tvirtino jis.
Dar prieš posėdį su žiniasklaida noriai bendravo vienos iš aukų atstovas Tomas Januškevičius, teigęs, kad nusikaltimai vykdyti seniai, o auka tuo metu buvo nesulaukusi pilnametystės.
„Nepilnametis buvo girdomas alkoholiu, išnaudojamas pornografijai, buvo gaminami pornografinio pobūdžio vaizdai, kurie yra surasti ikiteisminio tyrimo metu, ir, be abejo, buvo pažeistas nepilnamečio seksualinis neliečiamumas“, – žurnalistams sakė jis.
Nepilnametis buvo girdomas alkoholiu, išnaudojamas pornografijai, buvo gaminami pornografinio pobūdžio vaizdai.
Advokatas nedetalizavo, kokios žalos atlyginimo prašys, teigė, kad auka siekia teisingos bausmės.
T. Švedavičius kaltinamas mažamečių ir nepilnamečių seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, jaunesnių negu 16 metų asmenų tvirkinimu, vaiko įtraukimu girtauti, vaiko išnaudojimu pornografijai ir disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas.
Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti šeši civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomos žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios: mažiausia siekia kelis šimtus eurų, o didžiausia viršija 200 tūkst. eurų.
Kaip rašė BNS, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas sakė, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas T. Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiesiems atlyginti žalą.
Kunigui skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 iki 2025 metų.
(be temos)