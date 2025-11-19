Senolis sukčiams atidavė 13 tūkst. eurų

Didžiausios pinigų sumos neteko uostamiesčio gyventoja. Ji pirmadienį policijai nurodė, kad, pasinaudojant banko mokėjimo kortele, per kelis kartus, galimai neteisėtu būdu iš jos buvo pasisavinta 18 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį, 18.35 val., į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi 1938 metais gimęs vyras. Jis nurodė, kad tą pačią dieną, apie 15 val., Švenčionių rajone, Pabradėje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba.
Anot pareiškėjo, skambinę asmenys prisistatė policijos pareigūnais ir banko darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo apie 13 tūkst. eurų.
Pinigus nukentėjusysis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.
Policija surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui dėl sukčiavimo.
Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), antradienį gautas vyro (gim. 1962 m.) pranešimas, kad lapkričio 6 dieną apie 11 val. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstamas rusakalbis vyras.
Pastarasis, anot pareiškėjo, prisistatė banko darbuotoju ir apgaule išviliojo 1 tūkst. 466 eurus.
Dar vienas galimas sukčiavimo atvejis fiksuotas Klaipėdoje.
Policijos duomenimis, antradienį į pareigūnus kreipėsi moteris, kuri nurodė, kad elektroninėje erdvėje rado skelbimą, kuriame siūloma užsidirbti. Pareiškėja tvirtino, kad sausio 7 d. bendravo su nepažįstamais asmenimis, kurie kalbėjo rusiškai.
Kaip nurodė moteris, jie apgaulės būdu iš jos išviliojo apie 2 tūkst. 61 euro.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
