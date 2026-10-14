Sostinėje autobusas partrenkė merginą

Pranešimas apie nelaimę gautas apie 7.34 val.
Pirminiais duomenimis, Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryžoje, prie prekybos centro „Maxima“ autobusas partrenkė moterį.
Teigiama, kad ši guli sąmoninga, apie įvykį informuoti medikai ir pareigūnai.
Vėliau patikslinta, kad merginai – 18 metų.
Dėl įvykio buvo ribojamas eismas, apie tai savo feisbuke paskelbė JUDU organizacija.
Eismas jau atlaisvintas, tačiau dar yra sutrikimų: nepravažiuoja 5, 49, 69 maršrutų autobusai. Vilniečiai raginami rinktis kitus kelionių maršrutus.
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