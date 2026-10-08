Sostinėje – kontrabandininkų sulaikymo operacija

Pirmasis apie šią operaciją pranešė portalas „lrytas.lt“.
Kaip Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis, operacijos metu sostinėje sulaikyti keli asmenys.
„Vilniuje apie 5 valandą ryto vyko kontrabandos sulaikymo operacija. Sulaikytas nemažas kiekis cigarečių, sulaikyti keli asmenys“, – teigė G. Mišutis.
Pasak jo, operacijos metu buvo apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis, panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas.
„Sulaikymo metu buvo apgadintas tarnybinis pasieniečių automobilis, stabdant kontrabandininkus, buvo panaudotas tarnybinis ginklas – buvo į automobilį iššautas vienas dujinis užtaisas“, – tvirtino G. Mišutis.
Į įvykio vietą buvo iškviesti medikai, jie apžiūrėjo vieną pasieniečių, bet jokių sužeidimų neužfiksavo. Pareigūnas tęsė tarnybą. Vienas iš sulaikytų asmenų taip pat nenukentėjo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo.
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