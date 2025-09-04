 Sostinės aikštelėje vairuotojai rado dvylika apvogtų ir apgadintų automobilių

2025-09-04 11:36
Ainis Gurevičius (BNS)

Sostinėje, Peteliškių gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, naktį apvogta ir apgadinta dvylika mašinų, pranešė Vilniaus apskrities policija.

Sostinės aikštelėje vairuotojai rado dvylika apvogtų ir apgadintų automobilių / Asociatyvi freepik nuotr.

Trečiadienio naktį pirmiausia pastebėta, kad apgadintas automobilis „Audi A4“. Nuostolis – apie 400 eurų.

Netrukus pastebėta, kad pavogti 2023 metų laidos automobilio „Tesla Y“ šoninių veidrodėlių stikliukai ir apgadintas veidrodėlio korpusas, nuostolis – apie 400 eurų. Taip pat nulaužti ir pavogti automobilio „Lexus NX300“ veidrodėliai ir jų korpusai, nuostolis – 2 tūkst. eurų. Pavogti ir „Lexus RX450h“ veidrodėlių stikliukai, nuostolis – 400 eurų. Taip pat dingo automobilio „Tesla“ galinio vaizdo veidrodėliai,  nuostolis – apie 300 eurų.

Trijų automobilių  – „Audi S3“, „VW GTI“ ir „Kia“ – savininkai, netekę veidrodėlių, nuostolius įvertino po 1 tūkst. eurų.

Apvogto „VW Tiguan“ savininkas nuostolius įvertino apie 1 500 eurų, o BMW šeimininkas dingusius veidrodėlius įkainojo apie 160 eurų.

Ryte pastebėta, kad veidrodėlių netekę dar du automobiliai – „Audi“ ir „Mini Cooper“. Abiem atvejais padaryta 500 eurų žala.

Bendras nuostolis – 7 500 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagysčių ir turto sugadinimo.

