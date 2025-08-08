Girto vairuotojo BMW rėžėsi į septynis automobilius: pasprukęs iš įvykio vietos įklampino ir draugą

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie įvykį buvo gautas rugpjūčio 8 d. 5.26 val. Kaip teigė liudininkai, sostinės Taikos gatvėje automobilis BMW rėžėsi į šešias-septynias transporto priemones ir jas apgadino. Jaunas vairuotojas pabėgo.
Policijos pareigūnams atvykus į įvykio vietą buvo rastas stovintis automobilis BMW. Jo priekinės durelės – atidarytos, o viduje žmonių nebuvo. Šalia stovėjo septyni apgadinti automobiliai. Policijos ekipažas nuvyko į galimą incidento kaltininko gyvenamąją vietą. Tačiau lauko durų niekas neatidarė.
Policininkams tikintis, kad duris kas nors atidarys, buvo pastebėti du akivaizdžiai neblaivūs asmenys. Pamatę policijos pareigūnus jie pradėjo elgtis keistai, vienas iš jų – bandė sprukti. Tačiau to padaryti nepavyko.
Pas 2003 metais gimusį vyrą buvo rasta galimai narkotinių medžiagų. Pas kitą vyrą, gimusį 2006 metais, draudžiamų daiktų nebuvo rasta.
Policininkai abu juos sulaikė ir pristatė į eismo įvykio vietą. Kaip paaiškėjo, automobilį BMW vairavo jaunuolis, gimęs 2006 metais. Jo transporto priemonė rėžėsi į šalia kelio stovėjusius automobilius: „Volkswagen Golf“, MAN, „Volvo“, „Mazda“, „Volkswagen“, „Škoda“ ir BMW.
Minėtas jaunas vyras į alkotesterį įpūtė 1,96 prom. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo esant neblaiviam.
