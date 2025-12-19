Sostinės kriminalistai sulaikė asmenis, už svetimus pinigus pirkusius brangius daiktus

Nusikaltėliai už svetimus pinigus pirkdavo „Kamado Bono“ kepsnines, lauko baldus, žaislus, sodo techniką, žvejybos įrankius ir kt., taip pat įsigydavo keliones į įvairias šalis, nuomodavosi prabangius automobilius ir viešbučius.
Šių metų rugsėjį Vilniaus apskrities Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybai gavus informaciją apie Vilniaus apskrityje veikiančius asmenis, galimai naudojančius svetimas elektronines mokėjimo priemones, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis ir neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Gruodžio 9-ąją įvairiose Vilniaus apskrities vietose buvo atlikta 18 kratų ir sulaikyti keturi asmenys, galimai prisidėję prie šios nusikalstamos veikos vykdymo. Kratų metų buvo rastos ir paimtos įvairios prekės, kurių vertė sudaro apie 75 tūkst. eurų. Įtariama, kad kratų metu rasti daiktai buvo įsigyti naudojant svetimas elektronines mokėjimo priemones, po to parsisiųsti į Lietuvą ir čia realizuojami.
Pareigūnai tęsia tyrimą siekiant nustatyti visus prie šios nusikalstamos veikos prisidėjusius asmenis.
Naujausi komentarai