Sostinės pėsčiųjų perėjoje – automobilio smūgis į elektrinį paspirtuką

Kaip pranešė policija, rugpjūčio 14 d. apie 19.09 val. Olandų ir Antakalnio gatvių žiedinėje sankryžoje automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas jaunuolio, gimusio 2005 metais, kliudė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją elektriniu paspirtuku važiavusį nepilnametį, gimusį 2010 metais.
Nepilnamečiui buvo suteikta medicininė pagalba ligoninėje, jis gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimo, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.
Už tai gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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