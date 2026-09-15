Sukčiai apsimeta policininkais ir VMI: pasisavino tūkstančius eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, pirmadienį gautas moters (gim. 1941 m.) pranešimas, kuriame nurodyta, kad tą pačią dieną, apie 10 val., Ukmergės rajone nepažįstamas vyras, prisistatęs policijos pareigūnu, iš jos apgaule išviliojo 3,5 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Kaip pranešė Alytaus policija, pirmadienį apie 13.30 val. Alytuje, Naujojoje gatvėje, vyras (gim. 1962 m.) į mobiliojo ryšio telefoną gavo SMS žinutę iš neva Valstybinės mokesčių inspekcijos.
Vyras nurodė aktyvavęs atsiųstą nuorodą ir suvedęs banko duomenis. Tokiu būdu nuo jo sąskaitos buvo nuskaičiuota 1 844 eurai.
Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas.
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