 Sukčiai apsimeta policininkais ir VMI: pasisavino tūkstančius eurų

Sukčiai apsimeta policininkais ir VMI: pasisavino tūkstančius eurų

2026-09-15 16:03
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sukčiai iš dviejų žmonių apgaule išviliojo apie 5,3 tūkst. eurų, pranešė policija.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Sukčiai apsimeta policininkais ir VMI: pasisavino tūkstančius eurų</span>
Sukčiai apsimeta policininkais ir VMI: pasisavino tūkstančius eurų / Asociatyvi magnific nuotr.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, pirmadienį gautas moters (gim. 1941 m.) pranešimas, kuriame nurodyta, kad tą pačią dieną, apie 10 val., Ukmergės rajone nepažįstamas vyras, prisistatęs policijos pareigūnu, iš jos apgaule išviliojo 3,5 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Kaip pranešė Alytaus policija, pirmadienį  apie 13.30 val. Alytuje, Naujojoje gatvėje, vyras (gim. 1962 m.) į mobiliojo ryšio telefoną gavo SMS žinutę iš neva Valstybinės mokesčių inspekcijos.

Vyras nurodė aktyvavęs atsiųstą nuorodą ir suvedęs banko duomenis. Tokiu būdu nuo jo sąskaitos buvo nuskaičiuota 1 844 eurai.

Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
išvilioti pinigai
policininkai
VMI

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų