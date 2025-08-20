Sukčiai iš gyventojų išviliojo per 60 tūkst. eurų: viskas prasidėjo nuo rusakalbių skambučių

Anot Policijos departamento, antradienį, apie 11.19 val., į policiją kreipėsi vyras (gim. 1957 m.), kuris pareiškė, kad nuo rugpjūčio 13 d. apie 14 val. Vilniuje, Gedvydžių gatvėje, būnant namuose, per „Whats App“ programėlę jam paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 19,9 tūkst. eurų.
Panašiai sukčiai pinigus išviliojo ir iš kitos sostinės gyventojos.
Policijos departamento duomenimis, antradienį, apie 15.18 val., į sostinės pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1959 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio 18 d. apie 10 val. Vilniuje, Imanuelio Kanto alėjoje, būnant namuose, jai per internetinio bendravimo programėlę „Whats App“ paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. eurų.
Policija taip pat pranešė, kad antradienį, apie 15.32 val., į Vilniaus policijos pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1947 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio 13 d. apie 18 val. Vilniuje, Taikos gatvėje, būnant namuose, jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 14,3 tūkst. eurų.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, antradienį gautas vyro (gim. 1979 m.) pranešimas, kad birželio 28 d. apie 17 val. Vilniuje, paspaudus netikros svetainės nuorodą ir suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš jo banko sąskaitos apgaule išviliota 2,4 tūkst. eurų.
Anot Utenos AVPK, sukčiai iš žmonių pinigus išviliojo ir Zarasuose bei Utenoje.
Policijos duomenimis, pirmadienį, apie 11.20 val., Zarasuose moteriai (gim. 1966 m.) į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys ir prisistatę mobiliojo ryšio operatoriais iš jos apgaulės būdu išviliojo 9,8 tūkst. eurų.
Pinigus moteris perdavė nepažįstamam asmeniui.
Kaip pranešė Utenos AVPK, antradienį Utenoje iš moters (gim. 1978 m.) banko sąskaitos buvo atliktas neteisėtas 1 tūkst. 390 eurų mokėjimas į kitą banko sąskaitą.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
