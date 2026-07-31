 Sukčiai iš gyventojų išviliojo daugiau nei 5 tūkst. eurų

Sukčiai iš gyventojų išviliojo daugiau nei 5 tūkst. eurų

2026-07-31 10:27
Marta Kraujelytė (ELTA)

Sukčiai iš Vilniaus, Mažeikių, Šakių rajono ir Šiaulių rajono gyventojų apgaule išviliojo apie 5,75 tūkst. eurų, pranešė policija.

<span>Sukčiai iš gyventojų išviliojo daugiau nei 5 tūkst. eurų</span>
Sukčiai iš gyventojų išviliojo daugiau nei 5 tūkst. eurų / Asociatyvi A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) pranešė, kad ketvirtadienį į jį kreipėsi 1950 m. gimusi moteris.

Ji pareiškė, kad liepos 15–16 d. Vilniuje, būnant namuose, su ja susisiekė nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę finansų specialistais, apgaulės būdu išviliojo 2 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.

Tuo metu Telšių apskrities VPK pranešė, kad laikotarpiu nuo liepos 5 d. 22 val. iki liepos 16 d. 18 val. Mažeikiuose, Naftininkų gatvėje, 1980 m. gimusi moteris, norėdama įsigyti socialiniame tinkle „Facebook“ parduodamą butą, į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą keliais pavedimais pervedė 1,15 tūkst. eurų. Vis dėlto sutartą dieną pardavėjas į susitikimą neatvyko, pinigų negrąžino.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

Į Marijampolės apskrities VPK Šakių rajono policijos komisariatą kreipėsi 1996 m. gimęs vyras, kuris praėjusį sekmadienį socialiniame tinkle rado skelbimą apie parduodamas medžio granules, už prekes pervedė pinigus į nurodytą pardavėjo banko sąskaitą, tačiau iki šiol prekių negavo, su pardavėju susisiekti nepavyko. Policijos duomenimis, patirta 1,2 tūkst. eurų turtinė žala.

Šiuo atveju taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Tuo metu Šiaulių apskrities VPK pranešė, kad liepos 15 d. 18 val. 1963 m. gimusi Šiaulių rajono gyventoja aktyvavo SMS žinute gautą nuorodą ir, suvedusi banko duomenis, neteko 1,4 tūkst. eurų.

Ketvirtadienį policija, gavusi pranešimą, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
gyventojai
išviliojo pinigus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų