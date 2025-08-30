Sukčiai pataikė į jautriausią vietą: senolė pinigus atidavė patikėjusi, kad jų reikia anūkei

Pasak policijos, penktadienį 1961 metais gimusi moteris policijai pranešė, kad sukčiai per kelias dienas iš jos išviliojo didelę pinigų sumą.
Anot jos rugpjūčio 26–28 dienomis jai esant namuose paskambino nepažįstami asmenys ir su ja bendravo rusų kalba.
Jie prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 20 tūkst.
Penktadienį, apie 13.46 val., Panevėžyje 1944 metais gimusi moteris policijai pranešė, kad tą pačią dieną, apie 12 val., iš jos buvo išvilioti 3 tūkst. eurų.
Pasak jos, nenustatyta moteris iš jos pinigus išviliojo apgaulės būdu – dėl tariamos anūkės operacijos.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai