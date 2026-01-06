Sukčiai taikosi ne tik į senolius: dviem jaunuoliams pridarė nemažai žalos

2002 metais gimęs jaunuolis pareigūnams pranešė, kad 2024 metų liepos 10 dieną apgaule išviliojus jo asmens ir elektroninės bankininkystės duomenis, buvo paimti vartojimo kreditai už 15,3 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
1993 metais gimęs vyras pranešė, kad nuo 2025 metų gruodžio 31-osios iki šių metų sausio 3-iosios iš jo banko sąskaitos, galimai pavogus mokėjimo kortelės duomenis, buvo atsiskaityta už 25,9 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad į Šilutės rajono pareigūnus sausio 5 d. kreipėsi 1978 m. gimusi moteris, kuri nurodė sausio 3 d. gavusi žinutę ir nuorodą į telefoną, o ją paspaudusi ir suvedusi banko prisijungimo duomenis prarado pinigus. Nuostolis siekia per 501 eurą.
Praėjusių metų gruodžio 30 d. Šilutės rajono pareigūnai gavo pranešimą iš 1971 m. gimusio vyro. Jis teigė, kad gruodžio 27 d. gavo žinutę su nuoroda ir suvedęs savo banko prisijungimo kodus pastebėjo, kad nuo jo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Nuostolis – 2,5 tūkst. eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai