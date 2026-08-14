Suskaičiavo, kiek nubaustų už šalmo nedėvėjimą

„Nuo sausio 1 dienos, kai įsigaliojo nauja šalmų dėvėjimo tvarka, aišku, sezonas prasidėjo šiek tiek vėliau (...) nuo kovo ar balandžio mėnesio, tai šiai dienai turime 253 pažeidimus. Tai yra vairuotojai nesilaikė tvarkos naudoti šalmą“, – LRT radijui penktadienį sakė pareigūnė.
Pasak jos, bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų.
Nuo 2026-ųjų įsigaliojo Kelių eismo taisyklių (KET) pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą.
Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo.
Kalbėdama apie dviračių, paspirtukų ir kitų judumo priemonių eismo tvarką I. Šablinskienė tikino, jog situacija nėra gera.
„Vairuotojų kultūra, sąmoningumas ir apsaugos priemonių ignoravimas sukelia nelaimes ir traumas. Pagrindinė to priežastis yra saugaus greičio nesilaikymas, šalmų neturėjimas, važiavimas dviese, neadekvatus elgesys ir noras pasirodyti prieš draugus, skubėjimas“, – teigė ji.
Pagal KET nuo šių metų šalmus klientams turi suteikti ir elektrinių mikrojudumo priemonių nuomotojai, tačiau paslaugas teikiančios įmonės praneša, jog šie dingsta.
Naujausi komentarai