Švenčionienės marškinėliai įsiutino vilnietį: kreipėsi į policiją

„NATO NA***J" skelbė užrašas ant kaltinamosios raudonos spalvos marškinėlių. Taip apsirengusi E. Švenčionienė atvyko trečiadienį į savo baudžiamosios bylos posėdį Vilniaus apygardos teisme. Moteris ir dar du asmenys teisiami dėl galimo veikimo prieš Lietuvą.
Po šios informacijos paviešinimo į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vilnietis.
„Prašau nubausti Eriką Švenčionienę administracine bauda už viešai demonstruojamą necenzūrinį žodį NA***J pagal Administracinių nusižengimų kodeksą. E. Švenčionienė, eidama į teismo posėdį, tyčia apsirengė marškinėlius su NATO NA***J provokuodama visuomenę, taip pat ji tą informaciją patalpino savo feisbuko paskyroje, kad būtų didelė sklaida. Necenzūriniai žodžiai yra netoleruotini”, – pareiškime policijai rašė vilnietis.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Loreta Kairienė Eltai sakė, kad pranešimas perduotas nagrinėti sostinės teritoriniam policijos komisariatui.
„Ar jums patiko ar ne? O kas negerai tam užrašui? O jūs nematėte jo Lietuvoje? Jūs prie jo nepripratote? Ar jūs pirmą kartą tokį užrašą matote? Buvo mėlynas su geltonu ir šitas žodis buvo taip plačiai parašytas?“ – bendraudama su žurnalistais kalbėjo E. Švenčionienė.
Ji sakė, kad tokiu būdu protestuoja prieš Lietuvos narystę NATO.
„Aš prieš bet kokį smurtą prieš karą. Mano šalis yra NATO kariniame bloke, aš protestuoju prieš savo šalies buvimą kariniame NATO bloke, mes norime taikos“, – sakė E. Švenčionienė.
Mano šalis yra NATO kariniame bloke, aš protestuoju prieš savo šalies buvimą kariniame NATO bloke, mes norime taikos.
ELTA primena, 2022 m. Ukrainos pasieniečio pasakyta frazė Rusijos kariniam laivui „Ruskij vojenyj korabl, idi na***“ tapo visame pasaulyje žinoma fraze, kuria reaguojama į Rusijos agresiją.
Valstybinės kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valotka tada sakė, kas ši frazė viešumoje gali būti tariama be jokios cenzūros, nes tai – pilietinė pozicija.
„Ryžtas, principingumas, kietumas, to turėtume mokytis ir mes ir nepypsėti tose vietose, kada aiškiai yra sakoma“, – sakė jis.
Per posėdį Vilniaus apygardos teisme trečiadienį buvo klausomasi ir viešų, ir slapta fiksuotų kaltinamųjų pokalbių įrašų. Taip pat buvo peržiūrimi E. Švenčionienės interviu Rusijos televizijai, kuriuose ji teigė, kad Lietuvoje nėra demokratijos, persekiojami kitaminčiai.
„Mes ilgai draugiškai su jums gyvenome, bet įsimaišė amerikiečiai“, – šiame interviu kalbėjo E. Švenčionienė.
Viename įrašų ji kalbasi su vyriškiu, kuris rusų kalba sako, kad ateis mūsiškiai, į tai E. Švenčionienė atsako, kad viskas bus gerai.
Šio įrašo E. Švenčionienė plačiau nekomentavo, siūlydama paties žurnalistams pasiskambinti neįvardinant rusų kalba kalbėjusiam asmeniui.
Kaip skelbė Generalinė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, E. Švenčionienė ir K. Juraitis, veikdami bendrininkų grupėje, 2022 m. ne kartą Lietuvoje, Baltarusijoje ir Rusijoje padėjo šalims agresorėms bei jų organizacijoms veikti prieš Lietuvą. Anot prokuratūros, tokiu būdu buvo keliama grėsmė valstybės nacionalinio saugumo interesams.
2022 metų sausį E. Švenčionienė, kartu su ja teisiamas Kazimieras Juraitis ir kiti asmenys lankėsi Baltarusijoje. Tada Lietuvos piliečių delegacija pasivadinę asmenys teigė, kad nori atskurti Lietuvos santykius su Minsku.
E. Švenčionienė taip pat kaltinama ir dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS nusikaltimams, jų neigimu ar šiurkščiu menkinimu. Tyrimo duomenimis, veikdama kartu su dar vienu kaltinamuoju V. Ivanovu, 2023 metų pradžioje ji dalyvavo laidoje apie Sausio 13-osios įvykius.
Įstatymas už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą numato laisvės atėmimą nuo 2 iki 7 metų.
