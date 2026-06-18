 Švenčionių rajone pavogtas 18,5 tūkst. eurų vertės keturratis

Švenčionių rajone pavogtas 18,5 tūkst. eurų vertės keturratis

2026-06-18 07:25
BNS inf.

Policija tiria vagystę Švenčionių rajone, kai pavogtas keturratis motociklas, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija
Policija / BNS nuotr.

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