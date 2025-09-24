Tarp dešimtis tūkstančių eurų išviliojusių sukčių – ir angliakalbis „karininkas“

Didžiausios sumos – 44 tūkst. eurų – neteko 1951 metais gimusi vilnietė.
Antradienį į policiją besikreipusi moteris tvirtino, kad rugsėjo 18–23 dienomis jai būnant namuose Vilniuje paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys. Jie prisistatė telekomunikacijų, banko ir policijos darbuotojais ir apgaule išviliojo pinigus.
Kita sostinės gyventoja, gimusi 1983 metais, prarado 26 tūkst. 500 eurų. Jos teigimu, nuo rugpjūčio 22 dienos iki rugsėjo 17 dienos jai būnant namuose paskambino nepažįstamas vyras ir prisistatęs karininku apgaule išviliojo pinigus. Šis vyras kalbėjo angliškai.
Tuo metu iš 1957 metais gimusios druskininkietės sukčiai išviliojo 14 tūkst. 987 eurus. Pasak moters, rugsėjo 19 dieną jai būnant namuose Druskininkuose paskambino rusiškai kalbantys asmenys, kurie prisistatė telekomunikacijų, banko ir policijos darbuotojais. Išgavę elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, jie pasisavino minėtą sumą.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
