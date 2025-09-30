Tarp sukčių – ir buto nuomininkas

Pranešama, kad rugsėjo 29 d. 8.42 val. į Vilniaus apskrities pareigūnus kreipėsi moteris, gimusi 1989 metais, kuri pareiškė, kad nuo birželio 19-osios iki rugsėjo 8-osios Vilniuje, buto nuomininkas, gimęs 1993-aisiais, apgaulės būdu iš jos išviliojo tūkst. 19 262 eurus.
Tuo metu 15.59 val. sostinės pareigūnai sulaukė vyro, gimusio 1961 metais, pareiškimo, kad rugsėjo 9–29 dienomis nežinomi asmenys įtikino investuoti pinigus į investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo 21 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną 16.54 val. į policiją kreipėsi 1966 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad rugsėjo 3–29 dienomis jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba.
Pasak vyro, jie prisistatę telekomunikacijų ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. eurų.
Dėl šių atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Naujausi komentarai