2025-12-12 12:52
BNS inf.

Tauragės rajone penktadienio rytą sustabdytame automobilyje rasta nelegalių cigarečių, kurių vertė viršija 45 tūkst. eurų.

Tauragės rajone automobilyje rasta nelegalių cigarečių už daugiau nei 45 tūkst. eurų / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip pranešė Tauragės apskrities policija, apie 6.30 val. kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Paverkalnio kaimo ribose, buvo sustabdytas automobilis „Toyota Proace City Verso“, kurį vairavo 1982 metais gimęs vyras.

Patikrinus automobilį, jame rastos Vyriausybės nustatyta tvarka nepaženklintos cigaretės, kurių bendra vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius viršija 900 bazinių bausmių dydžių, kas sudaro 45 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestintomis prekėmis.

Už disponavimą minėtos vertės prekėmis Baudžiamajame kodekse numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

