Teismas atvertė buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio bylą: prašoma ją nagrinėti už uždarų durų

Uždaro nagrinėjimo paprašė kaltinamųjų V. Rupšio ir buvusio Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos mediko Šarūno Ratkaus gynėjai. Anot jų, byla neturėtų būti vieša dėl jautrių sveikatos duomenų.
Prokuroras tam neprieštaravo.
„Situacija susijusi su sveikatos būkle, su minėta diagnoze, tai gal vis dėlto būtų solidu laikytis formuojamos praktikos, kad reikėtų atsižvelgti“, – žurnalistams sakė jis.
V. Rupšys kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumento suklastojimu, tačiau pirmadienį teismui nepavyko pradėti nagrinėti bylą, nes prokuroras Stanislavas Barsulas posėdžio pradžioje pateikė civilinį ieškinį.
Pasak valstybinį kaltinimą palaikančio prokuroro, ieškinio nepateikė Krašto apsaugos ministerija (KAM), tačiau jis privalo tą padaryti, jeigu tikėtina, jog padaryta žala valstybei.
„Kadangi ankstesnio tyrimo metu nustatyta, kad apgaule išvengta turtinės prievolės – gydymas apmokėtas iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų, o ministerija ieškinio nepateikė, todėl prokuroras, vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso 117-uoju straipsnio nuostatomis, teikia ieškinį būtent dėl tos sumos priteisimo“, – žurnalistams po posėdžio sakė S. Barsulas.
„Šiuo atveju pasinaudota ta pareiga, kai ieškinio neteikia institucija, teikia prokuroras“, – po posėdžio žurnalistams aiškino prokuroras.
KAM sumokėjo 3768 eurus už tuometinio kariuomenės vado dantų gydymą.
Pasak Š. Ratkaus advokato Simono Slapšinsko, prokuroras turi teisę teikti civilinį ieškinį, tik keista, kad apie tai sužinoma pirmą posėdžio dieną.
„Natūralu, kad toks prokuratūros veiksmas užprogramuoja aplinkybę, jog posėdis negali vykti. Kitas dalykas, turbūt daugiau komentuoti nelabai ką galiu, kadangi neaišku, ar bus priimtas sprendimas bylą nagrinėti viešai, ar ne“, – sakė jis.
Vilniaus apygardos prokuratūra šią bylą teismui perdavė gegužės pabaigoje. Tada prokuratūra teigė, kad ji susijusi su galimai neteisėtai suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis.
Kaip skelbė BNS, ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba, gavusi Krašto apsaugos ministerijos pranešimą.
Manoma, kad eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo apie 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus, už kuriuos sumokėjo kariuomenė.
Jis tuomet sakė, kad 2022 metais lankydamas karius patyrė odontologinę traumą, įvykis buvo pripažintas susijęs su tarnyba, todėl apmokėtas krašto apsaugos sistemos lėšomis.
Pirmadienį V. Rupšys teigė nieko nenorintis komentuoti apie bylą.
„Galiu kalbėti apie fortifikacijas, dronus kalbėti galiu, apie kolektyvinę gynybą, o čia...“, – sakė jis.
Apie bylos aplinkybes nekalbėjo ir Š. Ratkus.
„Žmogaus sveikata. Negaliu komentuoti. (...) Aš kai skaitau, pats nesuprantu, kas čia vyksta. 27 metus aš kariuomenėje, kol kas buvau tik skatintas (...) per vieną dieną tautos priešu tapau“, – žurnalistams prieš teismo posėdį sakė medikas.
Dabartinis kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią bylą yra pavadinęs reputacine krize kariuomenei.
Artimiausias teismo posėdis suplanuotas spalio 3 dieną.
