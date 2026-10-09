Teismas ėmėsi teroristinės grupės narių bylos: Lietuvoje ruošėsi nužudyti du žmones

„Kaltinamųjų pozicija yra labai įvairi – kai kurie atsisako duoti parodymus, kai kurie iš dalies, kai kurie pilnai prisipažįsta“, – žurnalistams sakė kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Šneideris.
Kaltinamiesiems, iš kurių keturi yra suimti, leista posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu. Dviem skirta intensyvi priežiūra, jie irgi galėjo dalyvauti nuotoliniu būdu, tačiau abu į posėdį atvyko.
Pirmajame posėdyje buvo sprendžiami procesiniai klausimai – derinamos posėdžių datos, sprendžiama dėl proceso dalyvių prašymų.
Kaltinamiesiems yra uždrausta bendrauti su kai kuriais asmenimis. Teismui jie teikė prašymus suteikti leidimą šiems asmenims skambinti. Prokuroras teigė, kad šiuos prašymus reikėtų atmesti, o teismas sprendimą priims kitą savaitę.
Kitas teismo posėdis turėtų įvykti lapkričio 20 dieną.
Prokuratūros prašymu byla bus nagrinėjama uždaruose posėdžiuose. D. Šneideris prieš posėdį paaiškino, kad uždarų posėdžių prašė todėl, kad nagrinėjant bylą bus kalbama apie nukentėjusiųjų privatų gyvenimą. Be to, ši byla išskirta iš kitos, didesnės terorizmo bylos, kurios tyrimas dar vyksta. Jį atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras.
Bylą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai pirmininkauja Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas.
Kaltinimai pareikšti Sakartvele gimusiam, bet Graikijoje gyvenančiam Rusijos ir Graikijos pilietybes turinčiam Vikentijui Chopozovui, Lenkijoje gyvenančiam Sakartvelo piliečiui Arturui Vartanianui, Vilniuje gyvenančiam Lietuvos piliečiui Andrejui Liapinui, leidimą gyventi Lietuvoje turinčiam Ukrainos piliečiui Bohdanui Asieievui, Vilniuje gyvenančiam Baltarusijos piliečiui Vadzimui Duboiskiui ir Vokietijoje gyvenančiam Sakartvelo piliečiui Ikhtiandrui Karibovui.
2007 metais gimęs B. Asieievas yra jauniausias iš kaltinamųjų. Nusikaltimų metu jis buvo nepilnametis.
V. Chopozovo advokatas prieš posėdį sakė, kad jo klientas kaltės nepripažįsta.
D. Šneideris prieš posėdį žurnalistams sakė, kad bylos esmė yra tai, kad kaltinamieji ruošėsi Lietuvoje surengti teroro aktą – nužudyti du asmenis.
„Taip pat jie įtariami teroristinės veiklos finansavimu, verbavimu teroristinei veiklai, neteisėtu informacijos rinkimu apie privatų nukentėjusių asmenų gyvenimą. Ta informacija buvo renkama tam, kad kitame etape būtų galimai atliktas teroro aktas“, – sakė prokuroras.
D. Šneideris sakė, jog apie šiuo metu dar atliekamą ikiteisminį tyrimą, iš kurio išskirta ši byla, dar anksti pasakoti visuomenei. Jis tik pabrėžė, kad minėtame tyrime yra daugiau įtariamųjų ir dar ne visi yra sulaikyti.
Pasak kaltintojo, už teroro aktą, kurio metu nužudomas bent vienas asmuo, įstatymas numato laisvės atėmimą iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
Kaip rašė BNS, šie asmenys kaltinami organizuotos teroristinės grupės veikla, teroristinės veiklos finansavimu, vykimu teroristiniais tikslais, rengimusi padaryti teroro aktą, neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimu, neteisėtu disponavimu programine įranga ir slaptažodžiais, padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir kitais nusikaltimais.
Kaip anksčiau pranešė Generalinė prokuratūra, ši baudžiamoji byla atskirta nuo didelės apimties sudėtingo Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) atliekamo ikiteisminio tyrimo, kuris yra toliau tęsiamas. LKPB atliekamo tyrimo metu aktyviai bendradarbiaujama su Valstybės saugumo departamentu bei tarptautiniais partneriais. Vykstančiame ikiteisminiame tyrime šiuo metu įtarimai dėl galimai teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, organizuotos teroristinės grupės nariai rengėsi Lietuvoje įvykdyti teroro aktą, nužudant ne mažiau kaip du asmenis dėl jų politinių pažiūrų – Rusijos pilietį R. Gabbasovą dėl jo viešos opozicinės veiklos, nukreiptos prieš dabartinę Rusijos valdžią, o visuomenininką V. Bartkevičių dėl jo viešos veiklos teikiant humanitarinę paramą nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2025 metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi Lietuvoje gyvenantis R. Gabbasovas, savo automobilyje radęs sekimo įrenginį.
LKPB pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atliekant neviešo pobūdžio tyrimo veiksmus, buvo nustatyta, kad šio asmens gyvybei ir sveikatai yra kilusi reali grėsmė.
Tęsiant tyrimą, buvo identifikuoti potencialūs planuojamo nužudymo vykdytojai bei padėjėjai ir nustatyta, kad šie asmenys taip pat planuoja ir V. Bartkevičiaus nužudymą.
Pareigūnai nustatė, kad nuo 2024 metų vasaros informaciją apie potencialias aukas, įskaitant techninių sekimo priemonių naudojimą, neteisėtai rinko keli Lietuvoje gyvenantys arba specialiai tam tikslui į Lietuvą atvykę Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Sakartvelo, Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir Graikijos piliečiai.
Pasitelkus antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojus, 2025 metų kovo 12 dieną pagrindiniai įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje.
Vilniaus apygardos teismui perduotos baudžiamosios bylos medžiagą sudaro 51 tomas.
(be temos)