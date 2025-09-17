Teismas: Gylys pažemino Maldeikienės ir jos tėvo orumą

Vilniaus apygardos teismas antradienį pakeitė pirmos instancijos teismo nutartį, kuria A. Seibutytės ieškinys P. Gyliui buvo atmestas.
Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad P. Gylys 2021 m. kovą „Facebook“ paskelbė tikrovės neatitinkančias žinias, kurios žemina A. Seibutytės ir jos tėvo garbę ir orumą. Eksministras socialiniame tinkle rašė: „A. Maldeikienė yra anų laikų ypatingų tarnybų darbuotojo atžala“, „A. Maldeikienė dar ankstyvoje jaunystės tapusi komuniste“.
Kaip nutarė teismas, P. Gylys „Facebook“ turės viešai paskelbti, kad minėti įrašai neatitinka tikrovės.
A. Seibutytė iš P. Gylio teismo prašė priteisti 10 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo, tačiau teismas nusprendė ieškovei priteisti mažesnę sumą. Bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija nutarė A. Seibutytei iš P. Gylio priteisti 1 tūkst. eurų neturinei žalai atlyginti ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Kartu teismas nusprendė, kad iš P. Gylys A. Seibutytei turės sumokėti apie 6,1 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
P. Gylys rašė, kad A. Seibutytė esą atakuoja tradicinę šeimą palaikančius žmones
„Facebook“ įraše, dėl kurio A. Seibutytė kreipėsi į teismą, P. Gylys pasidalino politikės komentaru ir nurodė, kad A. Seibutytė neva yra „ypatingų tarnybų darbuotojo atžala“, „komunistė“.
„Oportunizmas – vienas ryškiausių mano buvusios kolegės Aušros Maldeikienės bruožų. Anų laikų ypatingų tarnybų darbuotojo atžala, dar ankstyvojoje jaunystėje tapusi komuniste, marksizmo dėstytoja, pasikeitus laikams staiga iš marksistės tapo liberale, L. Mizeso mokymo apie ekonomiką šalininke. To paties rinkos evangelisto Mizeso, kurį šiame rašinyje ji jau kritikuoja. Įdomūs pažiūrų zigzagai: marksistė-antimarksistė liberalė-antiliberalė landsbergietė. Koks kitas pasaulėjautos viražas ištiks p. Aušrą?“, – rašė P. Gylys.
Buvęs ministras savo įraše taip pat rašė, kad A. Seibutytė esą atakuoja tradicinę šeimą palaikančius žmones, galimai skleidžia neapykantą.
„Dabar ji save priskiria nukentėjusiems nuo tarybų vadžios, kažkaip tapo teologe, Šv. Rašto žinove. Stiprėjant genderizmo pozicijoms ji jau kaip Landsbergiškių dvaro atstovė kartu su faktiniu šalies vadovu (manau jos sūnus Matas Maldeikis taip pat prisijungs) karingai atakuoja tradicinę šeimą palaikančius, moko krikščionybės pagrindų Bažnyčios autoritetus. Ir kaltina kitaip galvojančius neapykantos skleidimu pagal seniai žinomą principą – „Pats muša, pats rėkia“. Nė žodžiu neužsimena apie tai, kad neapykantos kalba jos stovykla, dvariškiai, o tikri krikščionys kalba nuosaikiai“, – 2021 m. kovą „Facebook“ rašė P. Gylys.
ELTA primena, kad A. Seibutytės tėvas Kazimieras Seibutis buvo Lietuvos partizanų rėmėjas, sovietų teismo už tai nuteistas, jam taikytas turto konfiskavimas.
A. Seibutytė yra skelbusi, kad 1947-1955 m. jos tėvas buvo politinis kalinys, kalėjo Vorkutos lageriuose Komijoje (Rusija).
