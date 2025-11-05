Moteris patyrė klinikinę mirtį ir „sutiko“ savo mirusį tėvą: jo žodžiai pakeitė jos gyvenimą

Škotijos gyventoja Džeinė Dawson pasidalijo nepaprasta klinikinės mirties patirtimi, kurią patyrė gimdydama prieš 24 metus. Moteris teigia sutikusi savo neseniai mirusį tėvą, kuris ją parsiuntė atgal į Žemę ir atskleidė pomirtinio gyvenimo paslaptį.
Apie tai tašo „The Mirror“.
Susitikimas „nefizinėje karalystėje“
Džeinė pajuto, kaip jos siela paliko kūną, kai ją apėmė stiprus išsekimas ir skausmas. Ji teigia, kad visas skausmas akimirksniu išnyko, ir ji įžengė į „karalystę tarp fizinio ir nefizinio pasaulio“, kur ji pajuto „pažįstamą energiją“. Ištiesusi ranką, ji sutiko savo tėvo, kuris mirė vos prieš tris mėnesius, sielą.
„Jaučiausi visiškai išsekusi visais lygmenimis... Pajutau, kaip mano siela palieka kūną, ir visas skausmas išnyko – tai buvo nuostabu. Tą pačią akimirką pajutau pažįstamą energiją“, – sakė Džeinė.
Ji apibūdino susijungimą kaip „siela į sielą“, kupiną meilės, tylos ir ramybės.
Mirtis kaip „iliuzija“ ir Rojaus paslaptis
Pasak moters, tėvas be žodžių perteikė jai mintis ir žinias, tačiau aiškiai pasakė, kad „dar neatėjo jos laikas“. Jis liepė jai grįžti gimdyti ir auginti sūnų, taip pat parodė jai keletą būsimų įvykių. Po to Džeinė buvo „purtymu“ sugrąžinta atgal į savo fizinį kūną ir pagimdė be komplikacijų.
Ši patirtis radikaliai pakeitė jos pasaulėžiūrą. Džeinė teigia, kad gyvenimas „niekada iš tikrųjų nesibaigia“, o mirtis yra „iliuzija“. Didžiausias jos atradimas buvo tas, kad Rojus „nėra tikra vieta“.
„Rojus iš tikrųjų yra būties būsena, o ne vieta... Esi grynai energetiniame pasaulyje. Tai supaprastina dalykus ir paaiškina, kaip aš sutikau savo tėvą“, – teigė Džeinė.
Sūnaus reinkarnacija
Praėjus keleriems metams po sūnaus gimimo, Džeinė pastebėjo ryškų panašumą: berniukas vaikystės nuotraukose atrodė lygiai taip pat, kaip jos tėvas. Be to, kai pradėjo kalbėti, jis paprašė lazdos ir antrankių, nes norėjo būti policininku – būtent toks buvo jos mirusio tėvo darbas. Džeinė padarė išvadą, kad jos sūnus yra tėvo reinkarnacija.
„Manau, kad mano tėtis atgijo dėl mano sūnaus. Ir man labai ramu žinoti, kad jis vis dar čia“, – pastebėjo Džeinė.
Moteris pridūrė, kad ši patirtis visiškai pakeitė jos gyvenimą ir ji nebebijo mirties.
