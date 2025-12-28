Trumpas pranešė prieš susitikimą su Zelenskiu produktyviai pasikalbėjęs telefonu su Putinu

„Ką tik turėjau labai gerą ir produktyvų pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Putinu“, – savo socialinėje platformoje „Truth Social“ paskelbė JAV lyderis, paskambinęs V. Putinus prieš 13 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku D. Trumpo dvare Floridoje planuojamus pokalbius su V. Zelenskiu.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, paklaustas Rusijos naujienų agentūrų, patvirtino telefono skambučio faktą, tačiau atsisakė atskleisti, kas buvo aptarta.
Pastaruoju metu D. Trumpas kalba optimistiškai, nepaisant didelio europiečių skepticizmo dėl V. Putino ketinimų ir Rusijai įvykdžius dar vieną didelio masto Ukrainos sostinės Kyjivo bombardavimą kaip tik tuo metu, kai V. Zelenskis išvyko į D. Trumpo dvarą Floridoje.
D. Trumpas planuoja susitikti su Zelenskiu Mar-a-Lago rezidencijos valgomajame, kur jis dažnai priima tiek užsienio svečius, tiek vietos rėmėjus. Tikimasi, kad D. Trumpo ir V. Zelenskio derybos truks valandą, po susitikimo abu prezidentai planuoja surengti bendrą pokalbį telefonu su Europos lyderiais.
Pokalbyje dalyvausiantis Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas socialiniame tinkle X parašė, kad Rusijos ataka Kyjive „prieštarauja prezidento D. Trumpo lūkesčiams" ir buvo surengta "nepaisant V. Zelenskio pasirengimo kompromisams“.
Rusija kaltina Ukrainą ir jos rėmėjus Europoje mėginimu „torpeduoti“ ankstesnį JAV tarpininkautą planą nutraukti kovas, o pastarieji laimėjimai mūšio lauko – šeštadienį Rusija paskelbė užėmusi dar du miestus Rytų Ukrainoje – laikomi sustiprinančiais Maskvos pozicijas per taikos derybas.
