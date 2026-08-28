Teismas leido suimti Afganistano pilietę, be kelionės dokumentų vykusią į Austriją

Trečiadienio vakarą Vilniaus oro uosto pasienio užkardos pareigūnai, patruliavę išvykimo terminale prie įlaipinimo vartų, atkreipė dėmesį į vieną keleivę. Skrydžio į Vieną laukusi jauna moteris, pasieniečiams paprašius, pateikė Vokietijos piliečio asmens tapatybės kortelę, jos galiojimo laikas buvo pasibaigęs daugiau nei prieš dvejus metus. Užsienietė taip pat pateikė telefone turėtą įlaipinimo kortelę.
Kilus įtarimui, kad pateiktas dokumentas nepriklauso jo pateikėjai, moteris buvo pristatyta į pasienio užkardos tarnybines patalpas.
Kaip skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), keleiviai, skrendantys ES vidaus reisais, įprastai netikrinami, bet pasieniečiai tai atlieka pasirinktinai, vykdydami asmenų profiliavimą pagal rizikos faktorius.
Pareigūnams atlikus asmens ir daiktų apžiūrą, papildomų dokumentų nerasta. Pokalbio ir daiktų tikrinimo metu užsienietė prisipažino, kad vokiškas dokumentas jai nepriklauso. Ji prisistatė 24-erių Afganistano piliete ir telefone pateikė šią pilietybę patvirtinantį dokumentą.
Užsienietė patvirtino, kad lėktuvo bilietą į Vieną įsigijo kito asmens vardu, naudodamasi negaliojančia vokiška asmens tapatybės kortele. Ji taip pat neslėpdama papasakojo apie visą nelegalią kelionę iš Afganistano, kuri driekėsi net per keturias šalis. Iš tėvynės moteris pėsčiomis nukeliavo iki Irano, iš ten laivu pasiekė Turkiją, iš jos skrido į Graikiją, o tada antradienį naktiniu reisu atvyko į Vilnių.
Vilniuje afganistanietė atsidūrė areštinėje.
Dėl svetimo dokumento neteisėto laikymo ir panaudojimo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
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