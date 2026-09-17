Teisme – chuliganiško vairavimo atvejai: BMW, KET laužymas ir pasipriešinimas pareigūnams

Kaip nurodoma prokuratūros pranešime spaudai, byloje du Vilniaus gyventojai taip pat kaltinami viešosios tvarkos pažeidimu.
Vienam iš jų taip pat pareikšti kaltinimai dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2024 m. vasarį, policijai gavus pranešimus apie socialiniuose tinkluose paviešintus vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotas pavojingas ir chuliganiškas automobilių vairavimas.
Nustatyta, kad kaltinamieji, vairuodami BMW markės automobilius, Vilniaus miesto gatvėse atlikinėjo pavojingus manevrus, kėlė įvairias avarines situacijas, demonstratyviai pažeidinėjo Kelių eismo taisykles (KET).
Anot teisėsaugos, baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis D. N. nuo 2023 m. balandžio iki 2025 m. birželio, vairuodamas du automobilius BMW ir motociklą, tyčia, įžūliu elgesiu, sistemingai pažeidinėjo KET.
Kaltinamasis L. P. analogiškus veiksmus vykdė nuo 2024 rugsėjo iki 2025 m. birželio.
Tyrimo duomenimis, kaltinamieji sistemiškai darė KET pažeidimus – važiuodavo dideliu greičiu, pavojingai manevruodavo tarp kitų transporto priemonių, nepaisydavo draudžiamų šviesoforo signalų, demonstruodavo automobilių slydimą ir kitus veiksmus, kuriais, manoma, buvo keliama reali grėsmė kitų eismo dalyvių gyvybei, sveikatai bei turtui.
Šioje byloje D. N. taip pat kaltinamas pasipriešinimu valstybės tarnautojui. Prokuratūra nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad D. N., vairuodamas motociklą „Husqvarna“, nesilaikydamas saugaus atstumo, atsitrenkė į priešais važiavusį policijos automobilį.
Nustatyta, kad kaltinamasis, siekdamas išvengti sulaikymo, nepakluso teisėtiems pareigūnų reikalavimams ir, bandydamas pasišalinti, panaudojo fizinį smurtą vieno pareigūno atžvilgiu.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Naujausi komentarai