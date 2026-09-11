Teisme – prokuroro siūlymas įkalinti Eriką Švenčionienę

SSRS nusikaltimų neigimu kaltinama E. Švenčionienė ir buvęs sovietinės organizacijos „Jedinstvo“ vadeiva V. Ivanovas. O kaltinimai padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą pateikti E. Švenčionienei ir K. Juraičiui.
E. Švenčionienė prašė šį posėdį atidėti dėl jos sveikatos, tačiau teismas jai atsakė, kad posėdžio neatidės, ir leido kaltinamajai dalyvauti nuotoliniu būdu.
Posėdžiui dar neprasidėjus E. Švenčionienė nuotoliniu būdu samprotavo apie draugystę su Baltarusija, vatnikus ir runkelius, deklamavo eilėraštį apie Vytautą Landsbergį, aiškino, kad rugsėjo 11-osios teroro aktą JAV surengė Amerikos valdžia.
„Tai nusikaltimas prieš Lietuvos valstybingumą ir suverenitetą“, – baigiamojoje kalboje apie E. Švenčionienei ir K. Juraičiui inkriminuojamą padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą sakė prokuroras R. Savickas.
Tai nusikaltimas prieš Lietuvos valstybingumą ir suverenitetą.
Baigiamojoje kalboje prokuroras sakė, kad šie kaltinamieji veikė Rusijos ir Baltarusijos interesais. Kaltinamieji Rusijos ir Baltarusijos propagandinėse laidose daug kartų skleidė melagingą, šmeižikišką informaciją apie Lietuvą ir Ukrainą. E. Švenčionienė ieškojo asmenų, norinčių kariauti Rusijos pusėje Ukrainoje. Kaltinamųjų ryšius su Baltarusijos valdžios institucijomis ir KGB patvirtina byloje esantys Valstybės saugumo departamento duomenys.
Pasak R. Savicko, kaltinamieji talkino Rusijos informaciniame kare prieš Lietuvą. E. Švenčionienė Rusijos televizijos propagandinėse laidose linkėjo rusams kuo greičiau nugalėti Ukrainą ir išvalyti ją nuo nacių, tvirtino, kad Lietuva ketina užpulti Rusiją, teigė, kad „jūsų pergalė – tai mūsų pergalė“.
Prokuroras baigiamojoje kalboje išvardijo V. Ivanovo ir E. Švenčionienės viešus pasisakymus, kuriais buvo neigiami sovietų nusikaltimai 1991-ųjų sausio įvykių metu.
Prokuroro baigiamoji kalba tęsėsi daugiau nei valandą.
Po posėdžio V. Ivanovas žurnalistams sakė, kad neturi pinigų siūlomai baudai.
„Aš pensininkas, iš kur pas mane tokie pinigai? Gal neišvarys, kol nesumokėsiu...“ – sakė V. Ivanovas.
Ši byla teisme nagrinėjama jau beveik trejus metus. Procesas užsitęsė dėl nuolatinių E. Švenčionienės ligų ir nesibaigiančių kaltinamųjų prašymų, kuriuos teismas privalo nagrinėti. Kiekviename posėdyje tekdavo iš naujo spręsti prašymus nušalinti prokurorą arba teisėją.
„Bylą gavome 2023 metų gruodžio 8 dieną. Visi posėdžiai buvo organizuojami laikantis procesinio reguliavimo, kad pertrauka tarp posėdžių nebūtų ilgesnė nei vienas mėnuo. Buvo intensyvus tvarkaraštis – kas dvi savaites, kas mėnesį. Procesas pradėjo strigti dėl kaltinamosios Erikos Švenčionienės ligų. Vienu metu pertrauka tęsėsi beveik pusę metų“, – BNS anksčiau sakė teisėjas Mindaugas Povilanskas.
Kaip BNS rašė anksčiau, nagrinėjant šią bylą teisme skambėjo kaltinamųjų pareiškimai, kad nebuvo Lietuvos okupacijos, žmones Sausio 13-ąją žudė ne sovietų kareiviai, o Loretos Asanavičiūtės tankas nepervažiavo.
E. Švenčionienė teisme pasakojo, kad su Povilu Masilioniu ir V. Ivanovu inicijavo „laidelę“ apie Sausio 13-ąją. Ji tvirtino nepadariusi jokio nusikaltimo, tik uždavusi jai rūpimus klausimus.
Bylos duomenimis, laidoje teigta, kad 1991 metų sausį žmones žudė ne sovietų kariai.
Generalinė prokuratūra skelbė, kad per ikiteisminį tyrimą surinkti duomenys leidžia pagrįstai teigti, jog už šnipinėjimą Rusijai nuteisto Algirdo Paleckio įsteigto ir vėliau likviduoto „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ nariai E. Švenčionienė ir K. Juraitis, veikdami bendrininkų grupėje, 2022 metais ne kartą Lietuvoje, Baltarusijoje ir Rusijoje padėjo Rusijai ir Baltarusijai bei jų organizacijoms veikti prieš Lietuvą.
Baudžiamasis kodeksas už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą numato laisvės atėmimą nuo dvejų iki septynerių metų. K. Juraičiui siūloma skirti pusantrų metų laisvės atėmimą, nes jam inkriminuojamų nusikaltimų metu dar galiojo ankstesnė Baudžiamojo kodekso straipsnio redakcija ir joje nebuvo bausmės žemutinės ribos.
Už SSRS nusikaltimų neigimą ar šiurkštų menkinimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
E. Švenčionienė praėjusį birželį nuteista kitoje byloje – už viešą SSRS nusikaltimų neigimą Vilniaus apygardos teismas jai skyrė pusantrų metų laisvės apribojimo.
K. Juraitis iki šiol teistas du kartus, V. Ivanovas – keturis.
Rusijos piliečiui V. Ivanovui 2023 metais panaikintas leidimas gyventi Lietuvoje. Paskelbus apkaltinamąjį nuosprendį ir jam įsigaliojus, jis privalės išvykti iš Lietuvos.
Naujausi komentarai