Iš teismo – žinia dėl su Vilhelmu Germanu siejamos bendrovės

„Teismo nutartyse konstatuota, kad dabartiniame baudžiamojo proceso etape nėra išnykę procesinės prievartos priemonės taikymo pagrindai, o būtent – galimas turto konfiskavimas ir galimas žalos atlyginimas dėl pareikšto civilinio ieškinio“, – BNS sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.
Nuosavybės teisės apribojimas bendrovės „Exawatt“ turtui skirtas 2025 metų sausį. Terminas vis pratęsiamas.
Kaip rašė BNS, teismui balandį perduotoje didelės apimties byloje, kurią sudaro 109 tomai, V. Germanas kaltinamas su Mindaugu Navicku, Alfonsu Ambrazu ir Andriumi Razma organizavęs nusikalstamą grupę, kuri apgaule pasisavino kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 mln. eurų.
Balandžio viduryje V. Germanas žadėjo įrodyti savo nekaltumą pabrėždamas, kad dėl galimai pasisavintų įrenginių vyksta arbitražo procesas su Kinijos įmone „Bitmain“.
Šios bylos nagrinėjimas turėjo prasidėti liepos viduryje, tačiau buvo atidėtas į rugsėjį, nes ieškovės – Honkongo ir Portugalijos įmonės – kaltinamųjų advokatų prašymu turi pateikti papildomus dokumentus.
V. Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu. Kratų metu slėptuvėje esančiame seife surasti suklastoti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos asmens tapatybės dokumentai su V. Germano nuotraukomis.
Už 1 mln. eurų užstatą į laisvę paleistam V. Germanui šiuo metu taikoma intensyvi priežiūra, M. Navickui ji netaikoma, o A. Ambrazas ir A. Razma yra pasirašę rašytinius pasižadėjimus neišvykti.
Ši byla išskirta iš „Foxpay“ ikiteisminio tyrimo, kuriame įtariamas neteisėtai įgytų bent 17 mln. eurų legalizavimas, kyšiai, kurių bendra suma siekia 100 tūkst. eurų.
2024-aisiais teisėsauga pranešė, kad tiriami su „Foxpay“ susiję nusikaltimai apima turto pasisavinimą, vagystes, sukčiavimą stambiu mastu, papirkimą, kyšininkavimą, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą – pinigų plovimą.
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