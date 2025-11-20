Teismui perduota telefoninių sukčių grupės byla

Tyrimo duomenimis, grupuotė Kaune, Vilniuje ir Jonavoje apgaudinėjo vyresnio amžiaus gyventojus. Naudodamiesi melaginga informacija ir įvairiomis socialinės inžinerijos priemonėmis, įtariamieji siekė išvilioti pinigus, prisidengdami tariamomis artimųjų nelaimėmis, fiktyviais incidentais ar skubios finansinės pagalbos prašymais.
Pareigūnai sulaikė įtariamuosius. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nusikaltimus organizavo asmenys, šiuo metu atliekantys laisvės atėmimo bausmes.
Plataus masto tyrimą atliko sostinės penktojo policijos komisariato pareigūnai kartu su kolegomis iš Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato.
Baudžiamoji byla perduota Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams Jonavoje. Už sukčiavimą organizuotoje grupėje gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
