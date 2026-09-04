Terorizmo finansavimu kaltinamo kirgizo byloje – papildomas dokumentų vertimas

„Pertraukos tarp posėdžių metu nustatytos tam tikros aplinkybės – kai kuriuose bylos dokumentuose vertimas iš rusų ir arabų kalbų padarytas ne vertėjo, įspėto dėl atsakomybės už neteisingą vertimą, o vertimo programėlės“, – posėdžio pradžioje pranešė teisėja Nida Vigelienė.
Buvo nutarta minėtų dokumentų vertimus, kurie bus atlikti laikantis įstatymų, pateikti kitam posėdžiui, kuris turėtų įvykti spalio 7 dieną.
M. A. Nurkulovo suėmimo terminas baigiasi rugsėjo 21 dieną. Todėl penktadienio posėdžio metu prokuroras Rimas Juodis kreipėsi į teismą prašydamas pratęsti suėmimą maksimaliam trijų mėnesių terminui.
„Kaltinamasis nebeturi leidimo gyventi Lietuvoje, todėl paleistas turėtų iškart išvykti iš šalies. Be to, už jam inkriminuojamą nusikaltimą numatyta tik laisvės atėmimo bausmė“, – sakė R. Juodis.
Sprendimą dėl suėmimo pratęsimo teismas skelbs rugsėjo 9 dieną.
Prokuroras BNS sakė, kad M. A. Nurkulovas atskrido į Lietuvą baigiantis jo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimui. Jis buvo sulaikytas oro uoste, todėl nespėjo prasitęsti leidimo ir jis buvo automatiškai panaikintas.
Kaip rašė BNS, kaltinamasis teigia nežinojęs, kad organizacija „Al Qassem Brigades“, kuriai pervedė pinigus, ES yra įvardijama teroristine organizacija.
„Kirgizijoje ši organizacija nėra uždrausta. Nežinojau, kad ji uždrausta Lietuvoje. Būčiau žinojęs, nebūčiau kontaktavęs. Galvojau, kad tai humanitarinė organizacija“, – ankstesniame posėdyje teigė leidimą gyventi Lietuvoje turintis kirgizas.
M. A. Nurkulovas kaltinamas tuo, kad turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje, tiesiogiai teikė materialinę paramą palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ kariniam sparnui „Al Qassem Brigades“, siekdamas, kad ši parama būtų panaudota teroristinės organizacijos veiklai remti.
Prokuroras R. Juodis, garsindamas kaltinamąjį aktą, pranešė, kad M. A. Nurkulovas 2025 metais, birželio–rugsėjo mėnesiais susirašinėjo su „Al Qassem Brigades“ atstovu ir, būdamas Vokietijoje, atliko du piniginius pervedimus kriptovaliuta šiai teroristinei organizacijai – maždaug 84 ir 92 eurus.
Už tokį nusikaltimą Lietuvoje baudžiama laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų. M. A. Nurkulovui yra skirta kardomoji priemonė – suėmimas. Birželį suėmimo terminas pratęstas trims mėnesiams iki rugsėjo 21 dienos.
M. A. Nurkulovas teisme teigė, kad labai gailisi ir prašė teismo atlaidumo.
Prokuroras R. Juodis atkreipė dėmesį, kad ikiteisminio tyrimo metu M. A. Nurkulovas sakė žinojęs, jog „Al Qassem Brigades“ yra teroristinė organizacija.
Bylos duomenimis, iškviestas į Valstybės saugumo departamentą M. A. Nurkulovas ėmė konsultuotis su dirbtiniu intelektu – „ChatGPT“ klausinėjo, kaip panaikinti paskyras internete, nuotraukas, įrašus.
Pasak prokuroro, kaltinamojo paskyrose pareigūnai rado kvietimus musulmonams stoti į šventą karą prieš kitatikius ir Izraelį, kaukėtų asmenų su automatais nuotraukas.
Kaltinamasis teigė negalvojęs, kad jo pinigai gali būti naudojami kovai prieš Izraelį. Jis manė, kad jie bus skirti maistui, kitai humanitarinei pagalbai.
Apie sulaikytą kirgizą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė šių metų pavasarį, kai jis iš Stambulo atskrido į Vilnių.
Ikiteisminį tyrimą dėl šios veikos atliko FNTT pareigūnai, bendradarbiaudami su Valstybės saugumo departamentu. Ikiteisminį tyrimą organizavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras.
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