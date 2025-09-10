Tikslina, kiek žmonių nukentėjo per sprogimą Vilniaus pakraštyje

„Patvirtiname, kad šio įvykio metu yra du traumuoti žmonės. Pirmasis žmogus, pirminiais duomenimis, buvo įmonės darbuotojas, kuris buvo toje teritorijoje. Jis išvežtas medikų su įvairiais kūno apdegimais. Antrasis žmogus tiesiog buvo įmonės teritorijoje ir pasijuto blogai. Dėl ko tai galėjo įvykti, medikai spręs“, – trečiadienį žurnalistams pasakojo PAGD atstovas D. Gurevičius.
Anot jo, šiuo metu ugniagesiams ir toliau nepavyksta priartėti prie gaisro židinio – liepsnojančių dujų rezervuaro ir traukinio vagonų. Tai padaryti, pasak D. Gurevičiaus, tebėra per daug pavojinga.
PAGD atstovas nurodė, kad šiuo metu aušinami dalis dujų rezervuarų, siekiant, kad gaisras neišplistų.
„Teisiškai arba, kitaip tariant, pramoninių avarijų kontekste, tai iš tikrųjų yra išskirtinis įvykis vien dėl to, kad šis objektas yra pavojingas pramoninis objektas. Tokio lygio pavojingumo objektų Lietuvoje yra 20, šiek tiek žemesnio pavojingumo objektų yra 27“, – pasakojo D. Gurevičius.
Jo teigimu, kilus gaisrui, du kartus buvo aktyvuota gyventojų perspėjimo apie pavojus sistema – gyventojams išsiųsti pranešimai.
Vilniaus pakraštyje užsidegus 8 traukinio vagonams su dujomis, vieno kilometro spinduliu paskelbta gyventojų evakuacija.
Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegė ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Iš šio rezervuaro dega atvira ugnis.
Ugniagesiai kol kas gaisro nėra lokalizavę.
Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.
Kaip anksčiau teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo.
