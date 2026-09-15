 Tragiškas gaisras Vilniaus priemiestyje: iš namo išneštas apdegusio žmogaus lavonas

Tragiškas gaisras Vilniaus priemiestyje: iš namo išneštas apdegusio žmogaus lavonas

2026-09-15 14:26
BNS inf.

Vilniaus rajone, Galgių kaime, Centrinėje gatvėje, antradienio popietę užsiliepsnojo dviejų aukštų medinis namas, per gaisrą žuvo žmogus, pranešė Bendrasis pagalbos centras.

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<span>Tragiškas gaisras Vilniaus priemiestyje: iš namo išneštas apdegusio žmogaus lavonas</span>
Tragiškas gaisras Vilniaus priemiestyje: iš namo išneštas apdegusio žmogaus lavonas / Asociatyvi G. Skaraitienės/BNS nuotr.

Pranešimas apie gaisrą gautas 13 val. Atvykus ugniagesiams, namo vidus degė atvira liepsna.

13.26 val. iš degančio namo išneštas stipriai apdegęs žmogaus kūnas.

Gaisras gesinamas penkiomis autocisternomis.

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