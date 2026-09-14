 Ukrainos vėliavą nulaužę vyrai uždaryti į areštinę

Ukrainos vėliavą nulaužę vyrai uždaryti į areštinę

2026-09-14 09:17
BNS inf.

Vilniuje, Gedimino prospekte, pirmadienio naktį du girti vyrai nuo pastato nulaužė Ukrainos valstybės vėliavos kotą ir pasišalino, bet buvo sulaikyti, pranešė Policijos departamentas.

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<span>Ukrainos vėliavą nulaužę vyrai uždaryti į areštinę</span>
Ukrainos vėliavą nulaužę vyrai uždaryti į areštinę / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

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Komentarai

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Ane
Oi, kokie negeri, juk šią vėliavą prezidentas bučiuoja.
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Taigis
Negražu savo šalies vėliavą nulaužti.
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Teisinga padarė, kad nulaužė.
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