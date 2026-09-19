Užblokavus kelią pavogtas prabangus BMW: automobilis rastas tą pačią dieną, įtariamieji – areštinėje

Kaip skelbė Policijos departamentas, incidentas fiksuotas rugsėjo 18 d. apie 13.25 val. Dėdeliškių kaime. Asmenys užblokavo kelią ir pagrobė „BMW X7“, kurį vairavo 1976 m. gimęs vyras, automobilyje dar buvo 2005 m. gimęs jaunuolis. Nuostolis –130 tūkst. eurų.
Vis dėlto tą pačią dieną, apie 15.40 val., Vilniuje, M. Valančiaus gatvės požeminiame garaže, policijos pareigūnai surado pavogtą automobilį ir sulaikė 1995 ir 1994 m. gimusius vyrus.
Taip pat netoli įvykio vietos buvo sulaikytas automobilis „BMW M340I“, kurį vairavo 1989 m. gimęs vyras. Pas pastarąjį apžiūros metu rastas polietileninio maišelio fragmentas, kurio viduje buvo kristalų pavidalo biri medžiaga, įtariama, kad tai – narkotinė medžiaga.
Įtariamieji uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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