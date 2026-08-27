Užsienio reikalų ministerijoje – gaisras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė BNS sakė, kad pranešimas apie dūmus, kilančius nuo ministerijos stogo, buvo gautas 7.25 valandą. Buvo išsiųstos nemažos ugniagesių pajėgos – keturios autocisternos, autokopečios ir štabo automobilis.
Atvykus ugniagesiams, ventiliacijos šachta degė atvira liepsna. Gaisras buvo greitai lokalizuotas, pastatui žalos nepadaryta.
Pirminiais duomenimis, dėl gedimo užsidegė ventiliacijos šachtoje esantis elektrinis variklis.
URM pranešė, kad gaisrą pastebėjo ir ugniagesius iškvietė ministerijos apsaugos darbuotojai. Pirminė versija, kad vėdinimo šachtos variklis užsidegė dėl savaiminio perkaitimo.
„Tyčinio padegimo versija atmetama. Bus atliekama išsami gaisro ekspertizė. Suveikus signalizacijai, darbuotojai išvesti iš pastato, nukentėjusių nėra. Ministerijos darbas atnaujintas, tik viename korpuse darbo vietas turintiems darbuotojams šiandien rekomenduojama dirbti nuotoliu. Gaisro padaryti nuostoliai minimalūs“, – BNS perduotame komentare teigia URM.
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