Vėl melagingi pranešimai apie sprogmenis: „Aras“ šukavo ne tik Prezidentūrą

Pranešimas buvo gautas 11.48 val.
„Elektroniniu laišku buvo pranešta, kad užminuotas pastatas. Buvo įvestas planas „Skydas“, – nieko įtartina rasta nebuvo", – Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas.
Įvedus saugumo užtikrinimo planą „Skydas“ į įvykio vietą paprastai atvyksta visos specialiosios tarnybos – policija, medikai, ugniagesiai.
Praėjus minutei po pranešimo Prezidentūrai, panašų laišką gavo Gedimino prospekte įsikūrusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šis pranešimas taip pat buvo melagingas.
Panašų pranešimą gavo ir Gedimino prospekte esantis teismas bei netoliese esanti Lietuvos ir muzikos bei teatro akademija.
Naujausi komentarai