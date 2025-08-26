 Vilniuje – trijų automobilių avarija: vienas iš jų važiavo „prieš eismą“

Vilniuje – trijų automobilių avarija: vienas iš jų važiavo „prieš eismą“

– įtaria, kad vairuotojas – neblaivus
2025-08-26 13:03 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniuje į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs „Škoda“ vairuotojas sukėlė avariją.

Vilniuje – trijų automobilių avarija: vienas iš jų važiavo „prieš eismą“
Vilniuje – trijų automobilių avarija: vienas iš jų važiavo „prieš eismą“ / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie avariją sostinės Šeimyniškių gatvėje buvo gautas rugpjūčio 26 d. 10.25 val.

Šioje vietoje susidūrė trys automobiliai: „Volkswagen“, „Mercedes-Benz“ ir „Škoda“. Kaip teigė apie avariją pranešęs „Volkswagen“ vairuotojas, „Škoda“ važiavo priešpriešine eismo juosta.

Jis įtaria, kad „Škoda“ vairuotojas gali būti neblaivus. Policijos pareigūnai dirba eismo įvykio vietoje.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
Šeimyniškių gatvė
avarija
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų