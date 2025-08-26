Vilniuje – trijų automobilių avarija: vienas iš jų važiavo „prieš eismą“

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie avariją sostinės Šeimyniškių gatvėje buvo gautas rugpjūčio 26 d. 10.25 val.
Šioje vietoje susidūrė trys automobiliai: „Volkswagen“, „Mercedes-Benz“ ir „Škoda“. Kaip teigė apie avariją pranešęs „Volkswagen“ vairuotojas, „Škoda“ važiavo priešpriešine eismo juosta.
Jis įtaria, kad „Škoda“ vairuotojas gali būti neblaivus. Policijos pareigūnai dirba eismo įvykio vietoje.
